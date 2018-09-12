Николь Кидман сыграла мужскую роль 

Вчера прошел кинофестиваль в Торонто, на котором Николь Кидман (Nicole Kidman) представила свой новый фильм — «Разрушитель». Это триллер независимого режиссёра Карин Кусамы (Karyn Kusama), в котором Кидман играет роль детектива полиции Эрин Белл, в молодости участвовавшей в работе криминальной банды.
«Раньше такие роли всегда доставались мужчинам, — призналась Кидман, — но теперь мне выпала честь сыграть такую сложную героиню. Я восхищаюсь женщинами-режиссерами и Карин в том числе. Она проделала поистине сложную работу, и я счастлива быть частью её видения»
Помимо Кидман, в фильме приняли участие Тоби Кеббелл (Toby Kebbell), Татьяна Маслани (Tatiana Maslany), Себастьян Стэн (Sebastian Stan) и Брэдли Уитфорд (Bradley Whitford). Премьера фильма запланирована на 25 декабря.