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Николь Кидман сыграла мужскую роль
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Николь Кидман сыграла мужскую роль 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Вчера прошел кинофестиваль в Торонто, на котором Николь Кидман (Nicole Kidman) представила свой новый фильм — «Разрушитель». Это триллер независимого режиссёра Карин Кусамы (Karyn Kusama), в котором Кидман играет роль детектива полиции Эрин Белл, в молодости участвовавшей в работе криминальной банды.
«Раньше такие роли всегда доставались мужчинам, — призналась Кидман, — но теперь мне выпала честь сыграть такую сложную героиню. Я восхищаюсь женщинами-режиссерами и Карин в том числе. Она проделала поистине сложную работу, и я счастлива быть частью её видения»
Помимо Кидман, в фильме приняли участие Тоби Кеббелл (Toby Kebbell), Татьяна Маслани (Tatiana Maslany), Себастьян Стэн (Sebastian Stan) и Брэдли Уитфорд (Bradley Whitford). Премьера фильма запланирована на 25 декабря.
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