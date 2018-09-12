«Черная пантера» замахнулась на 16 «Оскаров»

Disney и Marvel Studios заявили, что фильм «Черная пантера» будет претендовать на премию «Оскар». Авторы предложили выдвинуть картину на 16 ключевых номинаций, от «Лучшего фильма» до «Лучшей песни», сообщил сайт We Got This Covered.

Disney запланировала масштабную кампанию, в ходе которой хорошо показавшая себя в прокате картина будет номинирована премию «Оскар». Ранее подобных акций для фильмов Marvel Studios еще не проводили.