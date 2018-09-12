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«Черная пантера» замахнулась на 16 «Оскаров»
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«Черная пантера» замахнулась на 16 «Оскаров» 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Черная пантера"
Disney и Marvel Studios заявили, что фильм «Черная пантера» будет претендовать на премию «Оскар». Авторы предложили выдвинуть картину на 16 ключевых номинаций, от «Лучшего фильма» до «Лучшей песни», сообщил сайт We Got This Covered.
Disney запланировала масштабную кампанию, в ходе которой хорошо показавшая себя в прокате картина будет номинирована премию «Оскар». Ранее подобных акций для фильмов Marvel Studios еще не проводили.
На «Оскаре-2019» планировали добавить еще одну номинацию — «Лучшее популярное кино», напомнила «Газета.ru». Если бы номинация была введена, «Черная пантера» была бы одним из главных претендентов на нее. Однако, по словам исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Доун Хадсон, решение обойтись без нововведений организация приняла в связи с трепетным отношением к наследию премии.
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