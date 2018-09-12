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Розамунд Пайк снимется в новом триллере у продюсера «Позы»
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Розамунд Пайк снимется в новом триллере у продюсера «Позы» 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Номинантка на премию «Оскар» Розамунд Пайк, известная по фильмам «Гордость и предубеждение» и «Исчезнувшая», снимется в экранизации романа Кристины Элгар «Жена банкира» («The Banker’s wife»).
Спродюсирует проект Шерри Марш, работавшая над «Позой» и «Викингами», а адаптацией займется Мередит Стим («Мост»). Исполнительными продюсерами сериала выступят Пайк и номинантка на премию «Эмми» Лесли Линка Глаттер.
Книга, вышедшая в июле этого года, рассказывает историю молодой вдовы Аннабель, чей муж пропал без вести после авиакатастрофы. Он был банкиром, и у нее в руках оказываются список теневых клиентов и зашифрованный ноутбук. Когда Аннабель пытается узнать правду, оказывается, что смерть ее мужа была не случайна, и теперь она сама находится в опасности.
Подробная информация о проекте, включая дату релиза, количество эпизодов и начало съемок, появится чуть позже.
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