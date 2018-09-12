15 талантливых актеров, ушедших из жизни слишком рано

У каждого, наверное, есть свой любимый артист, жизнь которого оборвалась на взлете. Порой звезда гаснет даже раньше, чем в кинотеатры попадает ее лучший фильм. А кто-то умирает прямо во время съемок, и его недоснятый фильм становится легендой, которую никто не видел, но все верят, что это должно было быть нечто прекрасное: сколько еще он мог бы сделать!

Брюс Ли кадр: Golden Harvest Company Ltd.

Фильмография Брюса Ли насчитывает 36 картин. Но знаете ли вы, в скольких ему досталась главная роль? Таких фильмов было всего шесть, причем последний из них вышел уже после его смерти. Тем не менее этих шести Брюсу хватило, чтобы стать кинолегендой. «Кулак ярости», «Путь дракона», «Выход Дракона», «Большой босс» — какой мальчишка в свое время не засматривал эти ленты до дыр, а потом не пытался мастерить нунчаки из табуреточных ножек и унитазной цепочки? Ли был больше чем просто актер — выдающийся мастер боевых искусств, режиссер, философ, поэт, в своих фильмах он успел показать миру лишь верхушку того айсберга, которым являлся при жизни, скончавшись в 32 года при загадочных обстоятельствах.

Брэндон Ли кадр: The Mirror

Спустя 20 лет после смерти Брюса Ли смерть подстерегла и его единственного сына Брэндона. По нелепой случайности молодой человек оказался застрелен прямо на съемочной площадке своего еще не оконченного фильма. С детства Брэндон твердо знал, что его жизнь будет неразрывно связана с Голливудом и боевыми искусствами, и молодой человек работал над собой как проклятый, стремясь достичь того же совершенства духа и тела, что сделало знаменитым его отца. Шаг за шагом, фильм за фильмом он упорно доказывал, что достоин почета, а дождливая готическая картина на тему чести и возмездия «Ворон» должна была вознести его на вершину славы. Так и случилось.

Ривер Феникс

Ривер Феникс кадр: Flaunt

Имя Ривера Феникса прогремело после роли в драме по повести Стивена Кинга «Останься со мной». Уже тогда всем стало ясно, что этот молодой человек далеко пойдет, а вскоре сомнения развеялись и подавно: растущий от фильма к фильму актер, певец и музыкант, номинант на «Оскар» за участие в фильме «На холостом ходу», исполнитель роли молодого Индианы Джонса… Его любила не только публика, но и коллеги с критиками, рецензенты носили его на руках и пророчили ему самое светлое будущее. И вдруг все закончилось. В один печальный вечер Ривер потерял сознание у входа в клуб, где собирался выступать. Кумир подростков скончался от передозировки наркотиков, не приходя в сознание, и попытки реанимировать его ни к чему не привели.

Хит Леджер

Хит Леджер кадр: Evening Standard

Бесспорно, Леджер был достаточно популярным актером еще и до «Темного рыцаря». «10 причин моей ненависти», «История рыцаря» и другие ленты ясно давали понять, что Хит — талант незаурядный, а скандальная «Горбатая гора» еще и подчеркнула его смелость и бескомпромиссность, бесстрашие перед любыми запретными темами. Но подлинный класс молодой австралиец показал, именно перевоплотившись в Джокера — зловещего психопата-убийцу, образ которого с тех пор занял почетное место на многочисленных интернет-демотиваторах. А вскоре после премьеры Леджера нашли в его нью-йоркской квартире скончавшимся от передозировки снотворного. Актеру было 28 лет.

Пол Уокер кадр: InStyle

В первую очередь Уокер, конечно, звезда кинофраншизы «Форсаж». Но франшиза не выстрелила бы без его харизмы — а о том, что Уокер был актером с большим потенциалом, можно судить по другим его лентам — картинам «Ничего себе поездочка», «Беги без оглядки», «Белый плен», «Считанные часы», «Флаги наших отцов». Пол не боялся съемок ни на ТВ, ни в документальных лентах, ни в экспериментальных проектах — он хотел запомниться публике «не просто как гонщик» и сняться в чем-то еще, что раскрыло бы его с новых сторон. Увы, полностью выйти из тени своего знаменитого персонажа Уокеру так и не было суждено.

Сергей Бодров мл. кадр: Роскомкино

Не нужно, наверное, рассказывать, чем стала дилогия «Брат» для российского зрителя. Бодров стал бесспорным кумиром молодежи, героем поколения, символом 90-х. От исполнителя роли «народного мстителя» Данилы Багрова , на пять лет затмившего всех своих сверстников, ждали много новых интересных ролей, но он торопился реализоваться как режиссер. В 2002 году Сергей отправился на Кавказ снимать свой второй фильм «Связной» и погиб вместе со всей съемочной группой при сходе лавины в Кармадонском ущелье. Бодрову-младшему было 30 лет.

Джон Кэнди кадр: Universal Studios

Мы только-только начали привыкать к этому мегаобаятельному толстяку, неизменно становившемуся сердцем каждой комедии, в которой ему доставалась роль, как собственное сердце Джона отказало, не справившись с нагрузками. Джон Кэнди ушел в 43 года, напоследок успев блистательно сыграть нечистого на руку адвоката в эпизоде драматического триллера «Выстрелы в Далласе» Оливера Стоуна . Кто знает, возможно, впереди его ждала еще и успешная драматическая карьера? Но, как бы там ни было, «Кто такой Гарри Крамб?», «Космические яйца», «Канадский бекон», «Один дома», «Дядюшка Бак», «Самолетом, поездом и автомобилем» и другие комедийные хиты 80-х, в которых Кэнди проявил свой талант, навсегда останутся в нашей памяти.

Джон Белуши кадр: Warner Bros. Pictures

Те, кто застал видеосалоны и эру гнусавых переводчиков, наверняка обращали внимание на этого толстого парня, как-то незаметно исчезшего потом из нашего поля зрения вместе с видеосалонами. Джон — старший брат Джеймса Белуши, звезда «Братьев Блюз», «Беспокойных соседей» и «Зверинца», незаурядный комик, умевший веселить не столько даже актерской игрой, сколько самим своим видом. Как ему удавалось постоянно подкупать аудиторию — загадка, о которой по сей день спорят фанаты его комедий и заядлые театралы, видевшие его в самых разных амплуа. Одно бесспорно — у Белуши был сценический талант, так и не раскрытый в кино по-настоящему, поскольку наркотики погубили актера в возрасте всего 33 лет.

Крис Фарли кадр: Warner Bros. Pictures

Сколько звезд погибает от передозированных медпрепаратов, наркотиков или последствий их употребления? Вот и Крис Фарли ушел из жизни полным замыслов. Он мог добиться многого — но излишний вес и вредные привычки заставили его чуть ли не под копирку повторить судьбу Джона Белуши. И хотя Фарли строил свою карьеру на полтора десятилетия позже Белуши, в итоге он покатился по тем же рельсам: страдавший от лишнего веса актер хитовых комедий «Увалень Томми» и «Ниндзя из Беверли Хиллз» скончался от передозировки наркотиков в своей квартире в 1997 году. Озвучка Шрека в знаменитом мультфильме, уже закрепленная за Крисом, в итоге отошла Майку Майерсу

Мэрилин Монро кадр: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Что здесь делает такая знаменитость, как Монро? Разве она не успела раскрыть свои таланты в тех фильмах, что вышли при ее жизни? Ей было 36 лет, и этого возраста обычно достаточно для реализации таланта, тем более, что Мэрилин успела сняться в десятке фильмов, в том числе в культовом «В джазе только девушки». Но мы с этим не согласны. Смерть Мэрилин была внезапной, трагической и для многих фанатов стала травмой, вызвавшей сотни самоубийств по всей Америке. По звездам, от которых уже нечего ждать, так не убиваются.

Джеймс Дин кадр: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Если и есть в США человек, ставший подлинным символом нераскрытой легенды, то это Джеймс Дин — пылкий молодой красавец, взорвавший киномир в сразу тремя лентами, вышедшими в один год, — «К востоку от рая», «Бунтарь без идеала» и «Гигант». Его взлет действительно был феноменом: в одночасье никому не известный молодой человек, прежде мелькавший лишь на ТВ, в рекламе и киноэпизодах без слов, стал кумиром миллионов. Все три фильма, принесшие ему известность, вышли в течение одного года, а премьера «Гиганта» состоялась уже после его смерти в автокатастрофе: начав хорошо зарабатывать, Дин стал заядлым профессиональным автогонщиком и 30 сентября 1955 года врезался во встречную машину по дороге на соревнования.

Джин Харлоу

Джин Харлоу кадр: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Эффектная фигуристая блондинка с бровями вразлет, ставшая символом своего времени и первой платиновой блондинкой во всем мире за свою недолгую кинокарьеру пережила немало взлетов и падений. Семнадцатилетней девушкой она попала в кино совершенно случайно, и ее неудачи были обусловлены в основном тем, что по неопытности она не умела выбирать себе правильных друзей, врагов и новые роли. Однако время шло, красавица набиралась мудрости, а все ее последние роли удостоились исключительно хвалебных отзывов. К сожалению, Джин так и не узнала, что ее недоигранная роль в фильме «Саратога» сделала ее знаменитой на весь мир. Неожиданная болезнь свалила ее прямо на съемочной площадке, и через 9 дней актрисы не стало.

Бриттани Мерфи

Прорывом в большое кино стала для Бриттани роль одноклассницы и подруги главной героини в исполнении Алисии Сильверстоун , в молодёжной комедии «Бестолковые». Юной актрисе удалось продемонстрировать разные стороны своего таланта и показать, что она может играть и комедийные, и драматические роли. Но даже уже пробившись на большой экран, Бриттани продолжала работу на телевидении. Её усилия не остались без внимания. Продюсеры наперебой предлагали ей участие в своих проектах, а в 2010 году был запланирован выход четырех фильмов с ее участием. Восхождение к славе оборвалось внезапно — актрису нашли мертвой в собственном доме, и обстоятельства ее смерти до сих пор не раскрыты до конца.

Кори Монтейт

Кори Монтейт кадр: The Edit

Этот молодой актер был известен не только по роли Финна Хадсона в американском сериале «Хор». Многие одаренные дети из бедных семей, получившие возможность заниматься творчеством, сегодня могут сказать ему огромное спасибо за его благотворительную помощь. Но этот добрейшей души человек, стремившийся помочь окружающим, никак не мог справиться с вредными привычками и помочь самому себе: еще с детства у него были проблемы с наркотиками. Он неоднократно становился пациентом реабилитационных клиник, но взять себя в руки и отказаться от наркотиков у него не получалось. Это привело к печальным последствиям: в 2013 году Монтейт был найден мертвым в номере отеля.

Родители Антона были талантливыми советскими фигуристами, но сын с юных лет дал им понять, что не разделяет их страсти к спорту — его привлекало кино. Уже в 10 лет он получил дебютную роль на телевидении, а в 2000-м году Ельчин дебютировал на большом экране. После нескольких эпизодических ролей он сделал первый большой шаг к будущей славе, сыграв одну из главных ролей в драме «Сердца в Атлантиде», где его партнером стал Энтони Хопкинс . За эту работу Антон удостоился премии как лучший молодой актер, и его карьера начала развиваться весьма стремительно. Особенно широкую популярность молодой актер приобрел с выходом блокбастера «Звездный путь», где сыграл русского члена экипажа звездолета «Энтерпрайз» Павла Чехова . На очереди у Ельчина было сразу несколько многообещающих картин, но 19 июня этого года его не стало.

Мы можем лишь предполагать, каких высот достигли бы актеры из этого списка, не вмешайся в их жизнь безжалостная рука судьбы. Но, поскольку это пространство чистых домыслов, рассуждать на эту тему можно бесконечно. Так и рождаются легенды.

По материалам: Film.ru