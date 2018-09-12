Неудобства ради искусства. Режиссёр сельского театра об актёрах из народа

Фильм «Мулла» татарстанских режиссёров Рамиля Фазлыева и Амира Галиаскарова получил сразу две награды XIV Казанского фестиваля мусульманского кино.

Это призы «За гуманизм в киноискусстве» и в номинации «Лучший режиссёр полнометражного игрового фильма». О фильме, а также о том, как живёт единственный сельский государственный театр России — Атнинский драмтеатр, отмечающий в этом году 100-летие, главный режиссер Рамиль Фазлыев рассказал в интервью «АиФ-Казань»

Где всегда помогут

Ольга Любимова , «АиФ-Казань»: Рамиль, почему фильм снят именно по пьесе «Мулла»?

Рамиль Фазлыев: Мы горели этой идеей с 2008 года. Тогда меня пригласили поставить «Муллу» в Атнинском театре — в то время народном. Спектакли по этой пьесе уже шли в Башкирском театре драмы и в Мензелинском драмтеатре.

Автор пьесы Туфан Миннуллин говорил, что наша постановка наиболее близка к идее, которую он вложил в пьесу, что это лучший «Мулла» на данный момент. Туфан Абдуллович считал, что Атнинскому театру необходим статус государственного. Ведь он был основан в 1918 году и одно время являлся филиалом Татарского театра им. Камала. Драматург вместе с главой Атнинского района собрал подписи из семи соседних районов, обратился к президенту РТ. В 2011 году театр стал государственным.

— Вашего героя — молодого муллу, приехавшего в деревню, люди вначале не понимают, в конце фильма пытаются убить. В чём его сила?

— Он даже пытался уехать из деревни — но вынужден был остаться потому, что умер одинокий старик, и некому было совершить обряд, чтобы достойно проводить покойного в последний путь.

Мой герой начинает внушать людям доверие через свои дела, поступки. Постепенно люди начинают ему верить. Сам Асфандияр пришёл к религии, находясь в местах заключения. Но наш фильм не о религии, а о вере — в человека, в любовь, в честность, порядочность. Мой герой потерял в жизни всё, в том числе и веру. Приехав в деревню, он вновь обретает её — через любовь девушки. Она спрашивает: «Вот ты мулла, а ты сам веришь в бога?». В ответ Асфандияр рассказывает, как ему, заключённому, помог один старичок. Он говорил, что если не на кого положиться, есть инстанция, где всегда помогут. В разных религиях она называется по-разному: Христос, Аллах… А если ни во что не верить, в жизни ничего невозможно сделать. Получается, мулла учится вере вместе с жителями деревни.

— Во что верите вы?

— В людей, в свою страну. Да, сейчас время сложное. Но в России никогда не было легко — по многим причинам. В такой огромной стране, как в огромном доме, сложно навести порядок. «В Россию можно только верить», как Тютчев сказал. Не убегать из неё, не предавать, а сеять добро, тепло. Тогда будет хороший урожай.

— Парадокс: сегодня многие ходят в церкви и мечети, а верят только в одного «бога» — в деньги.

— Сейчас большинство стремится как можно больше заработать — побыстрее и полегче. Наверное, это помогает обрести внутреннее спокойствие, уверенность. Все вдруг стали верующими, но насколько? Массовость меня настораживает. Думаю, человек приходит к настоящей вере, когда в его жизни происходит перелом. Когда начинает понимать, что подошёл к грани, которую переступать нельзя.

Без слов

— Что было самым сложным на съёмках?

— Освоить технологию кино. В театре больше импровизации: сегодняшний спектакль никогда не будет похож на завтрашний… Сейчас мечтаю поставить фильм вообще без слов. Передать эмоции, реакции с помощью крупных планов музыки, шума. Давно обдумываю сюжет картины о смысле жизни, в котором старики проживают свои последние часы. Они пытаются ответить на вопрос: правильно ли они жили и для чего? Есть записи волонтёров, о чём жалеют люди на пороге вечности. Родили слишком мало детей, мало путешествовали, покупали много ненужных вещей. Не интересовались духовными вопросами и не искали веру: «У верующих было что-то важное, что для меня прошло мимо».

— Как вам работалось с Маратом Башаровым, сыгравшим в «Мулле» небольшую роль?

— Мы не были раньше знакомы, но я не чувствовал напряжения. Марат снимался один день, но это был первый съёмочный день — самый сложный для всех нас. Видимо, Марат понял это и как-то незаметно, очень мягко, по-доброму настроил всех на работу. Мы поговорили, начали повторять текст, потом нас одновременно начали гримировать и параллельно мы репетировали… В итоге этот первый день дал нам правильный настрой.

Люди из народа

— На селе уважают учителя, доктора. А как к режиссёру театра относятся?

— Предвзятого отношения я не чувствую. Люди понимают, что у нас очень непростая профессия. Мы же тоже в каком-то смысле врачи — души лечим… Я сам не очень общительный человек. Люблю тишину, спокойствие, от городской суеты устаю, на селе мне комфортнее. И проблем меньше: не надо думать, куда поставить машину, как успеть вовремя на работу, куда пойти пообедать. В деревне всё в шаговой доступности.

— … и свой уклад жизни. При всей любви к искусству уйдёшь со спектакля, если на работу к 6 утра…

— В Атне очень театральный народ, особенные зрители — исторически так сложилось. Это один из районов Заказанья, куда в 20-е годы XX века — во время раскулачивания уехало много татарской интеллигенции. Наш район — родина Шигабутдина Марджани. Габдулла Тукай и Сибгат Хаким родом из соседнего Арского района.

У нас есть зрители, которые по 5-10 раз приходят на спектакли. Премьеры идут три дня, и все эти дни в театре переполненный зал. В Атне живут 3 тыс. человек, в нашем зрительном зале более 260 мест. Получается, что 30% атнинцев постоянно ходят в театр. Зрители после спектакля высказывают свои мысли о нём, критикуют.

— Какие постановки будут в юбилейный год?

— Открываем сезон спектаклем «Эни килде» («Мама приехала») по произведению Ш. Хусаинова. Мать болеет и решает приехать в город, попрощаться с детьми. И случайно попадает на свадьбу младшего сына, куда её забыли пригласить… Дети, взрослея, забывают свои корни. Готовим премьеру по «Синей птице» Метерлинка. Она о том, что путь к мечте не так сложен, как нам кажется. Чтобы его увидеть, достаточно посмотреть на мир другими глазами.

В честь юбилея с октября каждую неделю один из театров РТ будет показывать на нашей сцене свои спектакли. Затем мы сами планируем показать наши постановки в Казани.

— Рядом с вашим театром построили таунхаус для актёров. Это помогает привлечь творческую молодёжь?

— В нашей труппе 25 актёров, половина — непрофессиональные актёры, перешедшие из народного театра. Кто-то работал учителем, кто-то — в больнице. Это люди из народа, которые безумно любят театральное искусство. Часть труппы — молодёжь с профессиональным образованием, они уже обустроились у нас, не представляют своей жизни без Атни. Но привлечь профессиональных актёров в деревню сложно. Зарплата скромная, к тому же молодому актёру сразу нужна квартира. Когда человек готов терпеть неудобства ради искусства — редкий случай. Наверное, это хорошо. К нам приходят люди, которые не могут жить без театра. Для которых важно искусство, а не деньги.