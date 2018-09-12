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Экранизацию пьесы Александра Володина «Моя старшая сестра» увидят жители СВАО
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Экранизацию пьесы Александра Володина «Моя старшая сестра» увидят жители СВАО 

Управа района Отрадное + ещё 4 3 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Экранизацию пьесы Александра Володина «Моя старшая сестра» смогут увидеть жители Северо-Восточного округа. Бесплатный сеанс пройдет в четверг, 13 сентября, в кинотеатре «Вымпел», который расположен в Бабушкинском районе. Об этом сообщает сайт «Москино».
«В центре сюжета сироты Лида и Надя, которые давно живут на попечении своего дяди, взявшего их на воспитание из детского дома. Дядя искренне мечтает о счастливой жизни для племянниц, и девушки, часто наперекор собственным судьбам, следуют его совету. Так, старшая сестра Надя отказывается от своей мечты и делает все, чтобы младшая стала актрисой, но спустя годы все же сама приходит в театр», — говорится в описании к фильму на сайте сети кинотеатров.
Начало в 18.30. Вход свободный для зрителей старше шести лет. Напомним, кинотеатр «Вымпел» находится по адресу: улица Комитерна, дом 8. (ип)
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