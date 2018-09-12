Из-за кого у Марка Захарова были проблемы 

В фильме режиссёра Марка Захарова «Тот самый Мюнгхаузен» появилась плеяда звёзд советского кинематографа. Но хлопоты съёмочной группе доставили не артисты, а животные, которых тоже было много в картине. Первые проблемы появились у киношников из-за уток. Захарову хотелось, чтобы в эпизоде, где Мюнгхаузен стреляет в птицу, а она тут же выпадает из дымохода приготовленной, утки летели по направлению к камере. Но во всех фильмотеках страны находились лишь кадры с утками, летящими в обратную сторону. Для того, чтобы снять, как утки приближаются, пришлось провернуть целую операцию. Лесничие поднимали стаи птиц и гнали их в определённом направлении, а операторы снимали полёты. В итоге нужны кадры были получены. Но куда большей проблемой стал олень, у которого выросло на голове вишнёвое дерево. Когда картину снимали, у оленей наступило время сбрасывания рогов, так что крепить ветки было не к чему. Рассматривали вариант чучела, но оно выглядело неживым. Тогда придумали взять рогастого марала, но животное, почуяв на рогах что-то лишнее, упало и пыталось избавиться от прикреплённых веток. В конце концов было решено прибегнуть к комбинированным съёмкам.