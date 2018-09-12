Зоя Бербер в четвёртый раз вышла замуж. Актриса рассказала о новой роли

Известная актриса Зоя Бербер приехала в Пермь на показ нового фильма. Звезда сериала «Реальные пацаны» сыграла одну из главных ролей в российской комедии «Счастья! Здоровья!». Предпремьерный показ свадебной комедии прошёл в кинотеатре «Киномакс-Пермь». Перед сеансом Зоя Бербер раздавала автографы пермским зрителям и отвечала на вопросы.

Какую свадьбу хочет сама актриса? Почему она не показывает свою дочку? И для чего Зое Бербер садиться в лужу? — в материале «АиФ-Прикамье».

О комедии

В основе комедии «Счастья! Здоровья!» три новеллы — три свадьбы: русская, армянская и татарская. На любимый в народе анекдотический сюжет наложили все известные представления о свадьбах с их выкупами, тостами, конкурсами и молодецкими драками. В результате получилась лёгкая и смешная комедия, которая подарит хорошее настроение.

О свадьбах

Это уже четвёртая свадьба в моей актёрской карьере. И ни одной в реальной жизни. О своей свадьбе я не задумывалась, но, если честно, то хотела бы много гостей. Только чтобы они все вели себя хорошо. Во время съёмок я не завидовала себе в свадебном платье. Оно было максимально неудобным. Так чаще всего и бывает на свадьбах у невест. Армянская свадьба мне очень понравилась. Громко, шумно! Да и на татарскую было интересно посмотреть.

О своём партнёре Сергей Аброскине

Всегда спокойно отношусь к выбору партнёра. Кого дали, с тем и работаем. В комедии «Счастья! Здоровья!» мы такие с ним контрасненькие. В жизни ведь чаще так и бывает: когда люди абсолютно разные, находят друг друга. Это подтверждает слова, что фильм основан на реальных традициях.

Об актёрской дружбе

При съёмках комедии на площадке царит весёлая атмосфера, все начинают друг с другом дружить. Нельзя снимать комедию и ходить букой за кадром. Для меня это первый полный метр, было немного страшно. Поэтому особенно прекрасно, когда свои люди рядом. В фильме снялись также пермяки Марина Федункив Олег Верещагин . Забавно, что Марина играет мою маму.

О новом имидже

Хочу ли сменить образ блондинки? Да. В 36 лет коротко постригусь и перекрашу волосы. Вначале попробую какие-нибудь тёмные цвета, потом яркие. Я очень хочу эксперимента. У меня ведь даже уши не проколоты. Почему в 36 лет? Не знаю, как-то давно уже так решила.

О дочке Наде

Все спрашивают меня, почему же я не показываю Надю? Невнимательные! Наша Надя с трёх месяцев на площадке. В «Реальных пацанах» она играет дочку Марины и Армена.

Об обнажёнке в кино

Для меня неприемлемо в сценарии неоправданные вещи. Часто в фильмах актрису просят пройти голой. Хорошо, она пройдёт. Но ответьте, есть ли в этом смысл? Я вот ни за что не соглашусь сняться обнажённой, если мне не объяснят, зачем это нужно.

Об актёрских приметах

Я суеверная. У артистов есть странная примета: если падает сценарий, надо на него сесть, дабы не испортить репетиционный процесс. Поэтому, если на съёмочной площадке у меня упадёт сценарий, то я на него сяду. Даже, если сценарий упадёт в лужу.

Об обманутых дольщиках

Нас 15 тысяч обманутых дольщиков. Мы действительно верили, что построятся классные, красивые жилые комплексы. Но они не построились. Компания обанкротилась. Нас уверяют, что процесс идёт, всё решается. Мы, конечно, переживаем. Удивительно, что такое до сих пор существует, хотя я думала, что в Москве долевое строительство уже под сильным контролем. Как оказалось, нет. Нам обещают, что всё будет хорошо, на что мы верим и надеемся. (Актриса вложилось в строительство ЖК «Лайково» в Московской области, — прим. Ред.)

О Перми

Я так давно не была в Перми! Соскучилась по городу, по городским местам. Люблю весь Компрос: от старого до галереи. Планирую прогуляться по новой набережной, на которой ещё не была. И, конечно, поесть посикунчики.