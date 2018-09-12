В гости к ведьмаку: работа актеров из Уфы попала в сюжет канала «2х2»

Кадр со съемок фильма «Чёрное зыркало»

Короткометражный фильм «Гость» уфимского режиссера Руслана Тавабилова попал в сюжет канала «2х2» в рубрику «Чёрное зыркало», куда собирают лучшие короткометражки со всех уголков страны. Работу уфимских актеров оценили по достоинству, там и правда есть на что посмотреть — картина держит в напряжении и заставляет досмотреть ее до конца.

Двое негодяев, скрывающихся от преследования негодяев посерьезнее, вламываются в дом к странному мужчине, оглушают его и связывают. Но пленник ведет себя очень вызывающе — иронизирует и издевается над уголовниками, так что непонятно кто у кого в ловушке. Одно он знает точно: живыми из квартиры им не уйти.

Один из «негодяев», актер, режиссер и каскадер Евгений Вдовин, рассказал, как родилось их детище и поделился планами на будущее.

— Изначально это планировалась лайтовая работка на три дня, но как-то незаметно она переросла в хороший проект, над которым мы трудились несколько недель. Для экономии средств и сил решено было снимать все в одной локации, поэтому получилось дешево и сердито, — говорит Евгений. — Сейчас мы работаем над двумя проектами, скоро о них тоже будет известно.