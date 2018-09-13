Встречу с актрисой проведут в Московском Доме Книги

Открытую встречу с актрисой театра и кино Натальей Варлей проведут 14 сентября в Московском Доме Книги на Новом Арбате.

На официальном сайте культурного учреждения сообщили, что на мероприятии актриса поговорит с гостями о своей жизни, творческом пути и писательском опыте.

Одна из самых запоминающихся ролей, сыгранных Натальей Варлей в кино — героиня «Кавказской пленницы». Кроме того, она играла в картинах «Вий», «12 стульев», «Гостья из будущего» и многих других.

Встреча начнется в 19:00. Вход свободный.