Что нужно знать о Джемме Чан

Фильм «Безумно богатые азиаты» до сих пор не появился в прокате многих стран, но это не помешало ему стать самым успешным ромкомом в истории. Немало внимания получила одна из героинь сериала — Астрид Ленг, в исполнении британской актрисы Джеммы Чан . Мало кто знает, что она также исполнит ключевые роли в предстоящих фильмах «Капитан Марвел» и «Фантастические твари и где они обитают». Сегодня мы собрали несколько важных фактов о разноплановой актрисе, модели и активистке.

Настоящая фэшн-икона

Джемма — элегантная и стильная актриса, которая профессионально занималась модельным делом. Она была одной из 12 конкурсантов в британском реалити-шоу Prroject Catwalk, где показала отличные результаты, хоть и покинула проект в полуфинале. Ансамбль в стиле фильма Lemonade Бейонсе, малоизвестный нью-йоркский бренд, кюлоты от Валентино — она не боится экспериментировать, предпочитает разные бренды и не придерживается одного образа.

Не боится радикально менять свою жизнь

Еще подростком она была чемпионкой по плаванию и рассматривала возможность стать профессиональной скрипачкой. Затем она поступила на факультет права в Оксфорд, а после стажировки в международной юридической фирме все же решила сменить профессию. Она отправилась в актерскую школу Drama Centre London, параллельно подрабатывая моделью, чтобы заплатить за обучение. Выбор дела всей жизни вызвал конфликт с семьей, но в конечном итоге — это того стоило.

Мои родители очень волновались. Это не самые стабильные рабочие должности, а дети иммигрантов редко добиваются успеха. Это было сложно, и мы все время спорили.

Риск окупился: первое время Джемма играла необычных персонажей, например, доминантрикс в «Тайном дневнике девушки по вызову» или марсианского геолога в «Докторе Кто». Широкую известность она обрела после исполнения главной роли в дистопической драме «Люди», и с тех пор внимание режиссеров всего мира ей обеспечено.

Отстаивает свои взгляды

Она также присоединилась к компании #TimesUp:

Мы все стоим рядом с тысячами женщин, которые бросили вызов и подняли свой голос против харассмента и насилия во всем мире.

Она приняла участие в популярной короткометражке от BBC, на кастинг которой приходят известные голливудские актрисы и получают смехотворные отказы. Джемма также регулярно участвует в волонтерских миссиях и недавно посетила сирийский лагерь, где поддержала детей, лишенных возможности учиться в школах из-за войны.

Гордится своими корнями

Когда я была ребенком, я стеснялась своих азиатских особенностей. Некоторые дети смеялись над моими глазами. У всех Барби были светлые волосы и голубые глаза, и я хотела быть не единственной цветной девушкой в районе.

К счастью, когда Джемма стала старше, эти мысли перестали иметь столь важное значение и она начала гордиться своим происхождением. Режиссеров, с которыми она снималась, трудно обвинить в том, что она получала роли исключительно из-за китайских корней, а происхождение героинь не подчеркивалось в сюжете.

Регулярно учится

Я не считаю себя селебрити, обладающей превосходными знаниями, знающей больше, чем кто-то другой. Честно говоря, я все еще учусь. Я хочу слушать, учиться и расти.

Если бы у нее была возможность пообедать с любыми персонажами, живыми или мертвыми, она бы выбрала Дэвида Аттенборо , Нила де Грасс Тайсона, Майю Анжелоу и Анну Мэй Вонг.

Была свидетелем убийства

В 2012 году она была очень близка к смерти — она была свидетелем, как незнакомый мужчина убивает бездомного на улице и приближается к ней, но все же выбирает побег. Она оставалась с пострадавшим и пыталась ему помочь, но медработники прибыли слишком поздно, так что он скончался прямо у неена руках. Спустя год она предстала перед судом, чтобы дать показания против убийцы, к счастью, в его случае справедливость восторжествовала.