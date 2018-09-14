Исследование: Появление рекламы может стоить Netflix подписчиков

Netflix недавно подтвердил, что начал тестирование идеи вставки промо своих шоу и фильмов в паузы между эпизодами текущей программы.

В последнем исследовании под названием «The Future Monetization», компания Hub Entertainment Research измерила реакцию потребителей на альтернативу текущей платной модели Netflix, включая возможное повышение цены и тарифный план с показом рекламы.

Основные моменты исследования:

1. Если Netflix поднимет цену на текущий сервис без рекламы на $5 или более в месяц, примерно каждый четвертый откажется от подписки. — повышение на $2 повлияет незначительно: 8% ответили, что откажутся от использования сервиса — при росте на $5, доля вырастет до 23% — если цена вырастет на $10 в месяц, сервис отключат 28% пользователей

2. Примерно четверть нынешних пользователей Netflix сказали, что перестанут пользоваться сервисом в случае, если в нём начнут показывать рекламу в перерывах между эпизодами программ. — при этом сценарии, 23% ответили, что они определенно или вероятно откажутся от сервиса — лишь 41% ответил, что они определенно или возможно сохранят подписку, 37% высказались неопределенно

3. Если контент Netflix содержал бы рекламу, а подписка стоила бы в месяц на $3 меньше, подписчики вероятнее всего сохранили бы подписку на сервис, но потери всё равно были бы существенными. — при цене в месяц на $3 дешевле 16% ответили, что они бы отказались от Netflix, если бы там была включена реклама — 50% ответили, что при таком сценарии продолжили бы пользоваться сервисом, но лишь 25% определенно так поступили.

«Когда мы спрашиваем подписчиков, что является самым привлекательным в Netflix, то отсутствие рекламы идёт на первом месте», — говорит соавтор исследования Питер Фондулас, — «В настоящее время именно это является основной отличительной чертой сервиса, особенно учитывая тот факт, что другие ОТТ-провайдеры стараются конкурировать с его оригинальными высококачественным контентом».

«Эти данные показывает потенциальные недостатки для платформ без рекламы, которые думают о ее включении», — добавил Джон Гигенгак, руководитель Hub Entertainment Research, — «Hulu показывал рост, хоть и получал одновременно и за подписку, и за показы рекламы. Но это проще сделать с самого начала, чем отбирать у людей то, к чему они привыкли».

ИСТОЧНИК: Advanced Television