Ещё
BadComedian раскритиковал выдвижение «Собибора» на «Оскар»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

BadComedian раскритиковал выдвижение «Собибора» на «Оскар» 

Lenta.ru + ещё 1 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) раскритиковал фильм Константина Хабенского «Собибор», который был выдвинут на премию «Оскар» от России в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дождь».
BadComedian описал «Собибор» как «отвратительное и бездарное кино», которое неплохо снято с визуальной стороны. Он отметил, что выбранная тема раскрыта «странным и диким способом», а мотивация героев не всегда понятна.
Баженов назвал фильм, который, по его мнению, более достоин претендовать на премию Американской киноакадемии. «В голову сразу приходит „Аритмия“ Бориса Хлебникова. Несмотря на все свои проблемы, „Аритмия“ выглядит искренним, настоящим фильмом, в отличие от картонного, бездарного именно в сценарном плане фильма „Собибор“», — заявил он.
Идея фильма принадлежит министру культуру Владимиру Мединскому, который якобы настоял на выдвижении ленты на «Оскар», считает Баженов. При этом, неизвестно, какие фильмы конкурировали с «Собибором». «Когда-то отечественный кинопром выдавал „Иди и смотри“, а сейчас выдает „Собибор“», — заключил BadComedian.
10 сентября было принято решение о выдвижении «Собибора» на «Оскар» на заседании российского оскаровского комитета.
BadComedian — российский видеоблогер, на канал которого подписаны более трех миллионов человек (по состоянию на июль 2018-го года — прим. «Ленты.ру»). Баженов известен на YouTube критическими обзорами российских фильмов.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чьи жизни оборвались на пике карьеры2
Лучшие откровенные сцены в кино13
Ерёменко бил коллегу дверью до сотрясения мозга
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы2
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х11
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
03:00
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Фильмы
05:24
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Актеры Фильмы
10:04
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
Фильмы
05:22
Самые ожидаемые мультики осени
Фильмы
04:31
Забавные дубли с известным актером
Фильмы Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение