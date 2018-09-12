BadComedian раскритиковал выдвижение «Собибора» на «Оскар»

Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) раскритиковал фильм Константина Хабенского «Собибор», который был выдвинут на премию «Оскар» от России в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дождь».

BadComedian описал «Собибор» как «отвратительное и бездарное кино», которое неплохо снято с визуальной стороны. Он отметил, что выбранная тема раскрыта «странным и диким способом», а мотивация героев не всегда понятна.

Баженов назвал фильм, который, по его мнению, более достоин претендовать на премию Американской киноакадемии. «В голову сразу приходит „Аритмия“ Бориса Хлебникова . Несмотря на все свои проблемы, „Аритмия“ выглядит искренним, настоящим фильмом, в отличие от картонного, бездарного именно в сценарном плане фильма „Собибор“», — заявил он.

Идея фильма принадлежит министру культуру Владимиру Мединскому , который якобы настоял на выдвижении ленты на «Оскар», считает Баженов. При этом, неизвестно, какие фильмы конкурировали с «Собибором». «Когда-то отечественный кинопром выдавал „Иди и смотри“, а сейчас выдает „Собибор“», — заключил BadComedian.

10 сентября было принято решение о выдвижении «Собибора» на «Оскар» на заседании российского оскаровского комитета.