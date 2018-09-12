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Генри Кавилл больше не будет играть Супермена в фильмах Warner Bros
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Генри Кавилл больше не будет играть Супермена в фильмах Warner Bros 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл, который сыграл Супермена в трех фильмах киностудии Warner Bros, разорвал отношения с компанией, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
Как сообщается, киностудия предложила Кавиллу сыграть камео Супермена в фильме «Шазам!», но переговоры зашли в тупик. Кроме того, существуют мнения, что некоторые из предыдущих частей фильма «не сработали».
"Супермен — как Джеймс Бонд, и после некоторого времени вам приходится смотреть на других актеров", — заявил источник на студии. По данным издания, уход Кавилла также обусловлен тем, что в центре внимания студии теперь находится фильм про Супергерл, оригинальная история о юной супергероине.
"Это эффективно устраняет актера возраста Кавилла из сюжетной линии, поскольку Супермен, он же Кал-Эл, будет ребенком, согласно истории DC", — пишет Hollywood Reporter.
Издание отмечает, что по данным другого источника, Warner Bros не планирует снимать сольные фильмы о Супермене в ближайшие несколько лет.
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