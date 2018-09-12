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Илону Маску предложили сняться в порно
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Илону Маску предложили сняться в порно 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Генеральный директор компании по производству фильмов для взрослых XBlaze Джефф Диллон (Jeff Dillon) предложил предпринимателю Илону Маску сняться в порно. Как сообщает The Sun, за роль ему готовы заплатить 150 тысяч долларов.
Журналисты The Sun утверждают, что в их распоряжении есть письмо от порномагната. В нем говорится, что Маску не придется заниматься сексом на камеру. Помимо этого, ему будет бесплатно предоставлена марихуана и закуски с содержанием наркотика, а также «бесценные воспоминания».
«Я верю, что мы сможем снять потрясающий фильм, в котором отразится ваша нескончаемая энергия, любовь к исследованиям и деятельная натура», — подытожил Дилон. Он также написал о намерении снять порно-пародию, основанную на любви Илона Маска к строительству туннелей, ссылаясь на проект Hyperloop по строительству высокоскоростного пассажирского транспорта.
Предприниматель пока никак не отреагировал на предложение.
Диллон сделал предложение после того, как Маск угостился коноплей в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience.
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