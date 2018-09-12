Ещё
«Тайна печати дракона» станет седьмым российским фильмом в формате IMAX
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

«Тайна печати дракона» станет седьмым российским фильмом в формате IMAX 

Ведомости 2 часа назад
Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» станет седьмым по счету российским фильмом, который будет показан в формате IMAX, об этом сообщила сама корпорация. В прокат фильм выйдет 7 февраля 2019 г.
По сюжету фильма, англичанин Джонатан Грин отправляется на Дальний Восток по поручению Петра Первого, чтобы изготовить карту. Во время путешествия он попадает в Китай. В главных ролях жейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Рутгер Хауэр, Юрий Колокольников, Анна Чурина, Павел Воля и другие. Режиссер фильма Олег Степченко. Продюсеры фильма Глеб Фетисов, Сергей Сельянов, Алексей Петрухин, Джеки Чан и Шварценеггер.
Продюсер фильма Алексей Петрухин отметил, что компания рассчитывает на широкий прокат в Китае, США, Европе и Ближнем Востоке. «Я уверен, что в данном случае, привлечение иностранных звезд дает нам возможность популяризировать отечественную историю и культуру посредством всем понятных и доступных форм, универсальным киноязыком», — цитирует Петрухина корпорация IMAX.
IMAX — это патентированный широкий формат съемки, обработки и показа фильмов, который обеспечивает повышенную яркость и контрастность изображения. В залах IMAX устанавливаются очень большие экраны, на них могут демонстрироваться как обычные фильмы, так и 3D-картины. По состоянию на 30 июня 2018 г. в мире работает 1410 кинотеатров IMAX (1314 коммерческих в мультиплексах, 12 коммерческих не в мультиплексах, 84 в образовательных учреждениях) в 79 странах мира.
IMAX в обмен на инвестиции в перевод фильма в свой формат получает 10–15% от таких дополнительных сборов. Первым российским фильмом, который перевели в формат IMAX стал фильм «Сталинград». Он вышел на экраны осенью 2013 г. и собрал в России и СНГ (без учета Украины) 1,7 млрд руб., установив тогда рекод по борам для российского фильма. Затем в формат IMAX переводили фильмы «Притяжение», «Экипаж», «Салют-7», «Дуэлянт», «Викинг».
Ведомости: последние новости
Фонд Дерипаски отменил из-за санкций книжный фестиваль в Иркутске РКК «Энергия» перепроверит все корабли «Союз» и «Прогресс» Рогозин рассказал о повреждении обшивки «Союза» сверлом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чьи жизни оборвались на пике карьеры2
Лучшие откровенные сцены в кино13
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х10
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы2
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы3
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
03:00
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Фильмы
05:24
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Актеры Фильмы
10:04
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
Фильмы
05:22
Самые ожидаемые мультики осени
Фильмы
04:31
Забавные дубли с известным актером
Фильмы Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение