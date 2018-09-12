«Тайна печати дракона» станет седьмым российским фильмом в формате IMAX

Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» станет седьмым по счету российским фильмом, который будет показан в формате IMAX, об этом сообщила сама корпорация. В прокат фильм выйдет 7 февраля 2019 г.

Продюсер фильма Алексей Петрухин отметил, что компания рассчитывает на широкий прокат в Китае, США, Европе и Ближнем Востоке. «Я уверен, что в данном случае, привлечение иностранных звезд дает нам возможность популяризировать отечественную историю и культуру посредством всем понятных и доступных форм, универсальным киноязыком», — цитирует Петрухина корпорация IMAX.

IMAX — это патентированный широкий формат съемки, обработки и показа фильмов, который обеспечивает повышенную яркость и контрастность изображения. В залах IMAX устанавливаются очень большие экраны, на них могут демонстрироваться как обычные фильмы, так и 3D-картины. По состоянию на 30 июня 2018 г. в мире работает 1410 кинотеатров IMAX (1314 коммерческих в мультиплексах, 12 коммерческих не в мультиплексах, 84 в образовательных учреждениях) в 79 странах мира.

IMAX в обмен на инвестиции в перевод фильма в свой формат получает 10–15% от таких дополнительных сборов. Первым российским фильмом, который перевели в формат IMAX стал фильм «Сталинград». Он вышел на экраны осенью 2013 г. и собрал в России и СНГ (без учета Украины) 1,7 млрд руб., установив тогда рекод по борам для российского фильма. Затем в формат IMAX переводили фильмы «Притяжение», «Экипаж», «Салют-7», «Дуэлянт», «Викинг».