Назван главный злодей нового фильма о Бонде

Роль антагониста агента 007 предложили исполнить французскому актеру Саиду Тагмауи , известному по фильмам «Чудо-женщина» и «Ненависть».

Правда, в интервью изданию The National Тагмауи подчеркнул, что сейчас его участие в проекте находится под вопросом. Дело в том, что актера утвердили на роль еще до ухода Дэнни Бойла с поста режиссера из-за «творческих разногласий». И теперь вопрос об исполнителе роли главного злодея буквально повис в воздухе.

Тагмауи отмечает, что до сих пор неизвестно, кто займет режиссерское кресло вместо покинувшего проект Дэнни Бойла, а вместе с тем продюсеры еще так и не определились, стоит ли сделать антагониста Бонда русским или выходцем с Ближнего Востока.

Собственно, от этого решения и будет зависеть, оставят ли Тагмауи в новой части бондианы или заменят другим актером.

Мне прямо было сказано, что если продюсеры все же остановятся на парне с Ближнего Востока, то роль будет моей, если же главного злодея захотят сделать русским, со мной попрощаются. И в моей жизни так происходит всегда,

— признался Саид.

Напомним, что премьера 25-й части бондианы была запланирована на ноябрь 2019 года. Однако, по всей вероятности, выход картины на экраны состоится позднее. Из-за того, что пост режиссера покинул Дэнни Бойл, начало съемок пришлось отложить.