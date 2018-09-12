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Назван главный злодей нового фильма о Бонде
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Назван главный злодей нового фильма о Бонде 

Рамблер 13 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Чудо-Женщина"
Роль антагониста агента 007 предложили исполнить французскому актеру Саиду Тагмауи, известному по фильмам «Чудо-женщина» и «Ненависть».
Правда, в интервью изданию The National Тагмауи подчеркнул, что сейчас его участие в проекте находится под вопросом. Дело в том, что актера утвердили на роль еще до ухода Дэнни Бойла с поста режиссера из-за «творческих разногласий». И теперь вопрос об исполнителе роли главного злодея буквально повис в воздухе.
Тагмауи отмечает, что до сих пор неизвестно, кто займет режиссерское кресло вместо покинувшего проект Дэнни Бойла, а вместе с тем продюсеры еще так и не определились, стоит ли сделать антагониста Бонда русским или выходцем с Ближнего Востока.
Собственно, от этого решения и будет зависеть, оставят ли Тагмауи в новой части бондианы или заменят другим актером.
Мне прямо было сказано, что если продюсеры все же остановятся на парне с Ближнего Востока, то роль будет моей, если же главного злодея захотят сделать русским, со мной попрощаются. И в моей жизни так происходит всегда,
— признался Саид.
Напомним, что премьера 25-й части бондианы была запланирована на ноябрь 2019 года. Однако, по всей вероятности, выход картины на экраны состоится позднее. Из-за того, что пост режиссера покинул Дэнни Бойл, начало съемок пришлось отложить.
Сейчас продюсеры в спешном порядке ищут нового постановщика. Тремя главными кандидатами называют Барта Лэйтона, С. Дж. Кларксона и Янна Деманжа.
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