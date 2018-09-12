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Вышел трейлер «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэн
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Вышел трейлер «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэн 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Знаменитые Джоэл и Итан Коэн, режиссёры и сценаристы фильмов «Старикам тут не место», «Фарго», «Большой Лебовски» и других, создали новую киноработу. «Баллада Бастера Скраггса» — это альманах из шести глав в жанре вестерна.
Все шесть мини-новелл по-разному рассказывают историю Дикого запада. Мы узнаем истории меткого певца, грабителя банков, старателя, путешествующих артистов и других героев. Изначально режиссёры планировали снять мини-сериал, но затем собрали отснятый материал в один полнометражный фильм. Главные роли в нём сыграли Джеймс Франко («Горе-творец», «Двойка»), Лиам Нисон («Пассажир»), Брендан Глисон («Мистер Мерседес»), Том Уэйтс («Книга Илая»), Зои Казан («Любовь — болезнь») и другие.
Премьера фильма «Баллада Бастера Скраггса» состоится на Netflix 16 ноября 2018 года.
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