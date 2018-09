Лайфхак: как пригласить Райана Гослинга на чашечку кофе?

В Торонто работает одна небольшая кофейня под названием Grinder Coffee Gerrard, и ее хозяйка Жоэль Мюррей обожает Райана Гослинга (37) (она даже собирала фотографии актера несколько лет). Перед тем, как в Торонто на кинофестиваль приехал ее любимый актер, она решила устроить флешмоб.

С 1 сентября женщина каждый день отравляла приглашения на чашечку чая в Twitter Гослингу, фотографируя посетителей с его картонной копией. В один из дней она даже опубликовала маршрут, следуя которому Райан смог бы доехать до кафе от своего отеля.

Day 9 of our #ryanneedsgrinder campaign. Perhaps you are lost? Do you need us to call you an #Uber? You can pay us back when you get here. It only takes 18min to get here so no excuses now. #ryangosling #Toronto #tiff #coffee #gerrardstreeteast #tdot pic.twitter.com/hysK2ZrbF1

— GrinderCoffeeGerrard (@GrinderCoffeeTO) September 11, 2018

И через 10 дней Райан и правда заглянул в кафе! Актер признался, что видел послания Жоэль, но заставила его поехать в кафе мама, которую очень тронула история. Счастью владелицы не было предела!

