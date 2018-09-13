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В память о Бесике Кудухове снимут художественный фильм
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В память о Бесике Кудухове снимут художественный фильм 

Sputnik Южная Осетия 14 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 13 сен — Sputnik. Памяти двукратного призера Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Бесика Кудухова снимут художественный фильм, сообщает 15-й Регион.
Кинолента расскажет историю молодого парня, который отправляется в столицу России за заработком и начинает заниматься вольной борьбой. Главную роль в фильме исполнит актер из Северной Осетии Арсен Мартиашвили.
В фильме также принимает участие американский боец смешанных единоборств, чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу Джефф Монсон.
Отмечается, что картина не будет основываться на жизни легендарного осетинского вольника, чьей памяти посвящен фильм.
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