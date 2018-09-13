«Временные трудности»: лучшие фильмы этой недели

От свежайшей документалистики до черно-белой классики отечественного кино — премьеры недели и один спецпоказ.

В прокат выходят «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным и Риналем Мухаметовым, наделавшие много шума на последнем «Кинотавре», и долгожданные «Бедные люди. Кабаковы» о самом известном в мире современном русском художнике Илье Кабакове и его супруге и соавторе Эмилии . А еще можно посмотреть документальную ленту о звезде мира моды 1970–1980-х Антонио Лопесе и французскую семейно-криминальную комедию с Венсаном Касселем и Изабель Аджани.

«Кабаковы. Бедные люди», Россия, режиссер Антон Желнов (2018)

Документальный фильм об Илье Кабакове, снятый к его 85-летию по заказу музея современного искусства «Гараж» журналистом Антоном Желновым и постоянным оператором Андрея Звягинцева Михаилом Кричманом , не парадный портрет, а искренний, даже интимный. Кабаков, самый известный, востребованный и дорогой российский современный художник в мире, в нем предстает не глыбой, а человеком. Лента рассказывает о детстве Кабакова, пришедшемся на войну, об уходе из семьи отца, о матери, положившей всю свою жизнь на алтарь служения его рано обнаружившемуся таланту, о неофициальном искусстве в СССР и о страхе не оставить след в истории.

Второй рассказчик — Эмилия Кабакова, супруга и соавтор художника. Они не расстаются ни на день с тех пор, как Кабаков в конце восьмидесятых эмигрировал в США, где уже жила Эмилия. О том, как именно происходит процесс сотворчества, оба умалчивают. «Это чудо», — просто говорит она.

Съемки фильма прошли в 2017 году во время подготовки масштабной ретроспективы Кабаковых «В будущее возьмут не всех» в Эрмитаже (с 6 сентября ее можно увидеть в Третьяковке). Илья Иосифович давно не предпринимает длительных путешествий. Эмилия Кабакова, привыкшая отвечать за них обоих, может объяснить работникам любого музея мира, какой для экспозиции нужен свет, оттенок краски для стен и способ развески работ.

Название фильма связано с героем работ Кабакова — советским маленьким человеком и его нелегкой, полной абсурда, боли и надежды жизнью. По собственному выражению художника, то, что он делает, — это «понимание несчастности человека».

Фильм «Кабаковы. Бедные люди» покажут в трех кинотеатрах сети «Москино» — «Юности», «Салюте» и «Факеле».

«Секс, мода, диско», США, режиссер Джеймс Крамп (2017)

Лопес определил стиль иллюстраций в мире моды на три десятилетия — невиданное для этой переменчивой сферы постоянство. Несмотря на свою сумасшедшую популярность, а может благодаря ей, он мог подписывать свои работы просто «Антонио». Прошлое эксцентричного художника и культовой фигуры мира моды до сих пор полно загадок. В них пытается разобраться режиссер Джеймс Крамп, который специализируется на документальном кино об искусстве.

О яркой и короткой жизни Лопеса (художник умер в 1987 году в возрасте 44 лет) в фильме рассказывают актрисы и фотомодели Джессика Ланг, Патти Д’Арбанвиль, Грейс Джонс, Джерри Холл, а также модельеры Карл Лагерфельд и ныне покойный Ив Сен-Лоран (в фильме использовано много видеохроники).

«Временные трудности», Россия, режиссер Михаил Расходников (2018)

Дисциплинированный и жесткий советский труженик Иван Ковалев (Иван Охлобыстин) привык решать проблемы усилием воли. Когда сыну Ковалева Саше ставят диагноз «детский церебральный паралич», отец решает вылечить его самостоятельно — трудотерапией. Мальчик должен ходить без костылей, выносить мусор, самостоятельно завязывать шнурки и считать свою болезнь «временными трудностями». Со временем он привыкает преодолевать себя и фантастическим образом излечивается. Но успевает до глубины души возненавидеть отца.

«Мир принадлежит тебе», Франция, режиссер Ромен Гаврас (2018)

Французская комедия о семье и криминале. Франсуа ( Карим Леклу ) вырос в своеобразной семье. Его мама (Изабель Аджани) опустошает самые дорогие бутики одежды, играет в азартные игры и ежедневно упражняется в искусстве манипулирования. Отец (Венсан Кассель) не уступает своей супруге — его нельзя назвать примерным семьянином и законопослушным гражданином.

Выросший в этой буйной атмосфере парень мечтает о легальном бизнесе (поставки мороженого в Марокко!) и спокойной жизни на берегу океана с любимой девушкой. Но вот незадача — мама проигрывает все его сбережения. Ради достижения мечты Франсуа придется провернуть одну грандиозную аферу, и он обращается за помощью к опытным в таких делах родителям.

«Весь мир принадлежит тебе» — дебют в полном метре Ромена Гавраса, до этого специализировавшегося в основном на музыкальных видео. Среди его работ — клипы британских певицы Майи (M. I. A.) и диджея и музыканта Джейми Смита (Jamie XX), а также французского электронного дуэта Justice.

«Рабочий поселок», СССР, режиссер Владимир Венгеров (1965)

Вчера актрисе, режиссеру и художественному руководителю МХАТа имени М. Горького Татьяне Дорониной исполнилось 85 лет, а в «Москино» началась ретроспектива фильмов с ее участием. Доронина в первую очередь актриса театра, киноролей у нее было не так много. Но именно они принесли ей всенародную любовь.

В эту субботу предлагаем посмотреть двухсерийный фильм Владимира Венгерова и Алексея Германа «Рабочий поселок» 1966 года. В центре сюжета — судьба фронтовика Леонида Плещеева ( Олег Борисов ), потерявшего на войне зрение. Вернувшись в родной поселок, он не может приспособиться к жизни и начинает пить. Но с появлением старого боевого товарища Григория Шалагина ( Виктор Авдюшко ) к Леониду возвращается интерес к жизни. Татьяна Доронина играет вдову погибшего на фронте друга Леонида и Григория, красавицу Полину, которая бросает вызов общественному мнению и решает выйти замуж во второй раз — за друга своего покойного мужа.

Посмотреть или пересмотреть ленту можно 15 сентября в 14:00 в кинотеатре «Салют». Вход свободный, в порядке живой очереди.