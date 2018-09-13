Джордан Пил снимет ремейк хоррора «Кэндимэн»

Джордан Пил решил не останавливаться на одном хорроре и уже берется за разработку второго. Точнее — за ремейк классики хоррора «Кэндимэн». На данный момент постановщик ведет переговоры о том, чтобы выступить продюсером и режиссером новой версии культового фильма ужасов.

Скорее всего, сюжет фильма будет сконцентрирован на истории антагониста. Изначально Кэндимен появился в одном из рассказов Клайва Баркера произведения «Книги крови», замаскированного под городские легенды.

Кэндимен — маньяк, который приходит, если пять раз произнести его имя у зеркала. В рассказе говорится о том, что этот персонаж был обычным рабом, влюбившимся в молодую госпожу. В наказание за его дерзость отец девушки отрезал рабу руку, бросил его в пчелиный рой, а затем и вовсе поджег. Именно поэтому у Кэндимена такое прозвище и крюк вместо руки, которым он убивает своих жертв.