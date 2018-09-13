Семь самых известных актеров в политике США

Синтия Никсон , более известная в США как Миранда Хоббс , одна из четырех закадычных подруг сериала Sex and the City, в случае победы на демократических праймериз 13 сентября и самих ноябрьских выборах, станет еще одним политиком с актерским прошлым.

Секрет успеха

Успешных представителей американского политического истеблишмента и индустрии развлечений неизменно сопровождало два спутника — повышенное внимание со стороны СМИ и богатство. Только вот у последних не было власти. Первым актером, который решил, что славы и денег ему недостаточно, стал Рональд Рейган — 40-й президент США.

"Люди публичного склада характера поняли, что политическая конъюнктура изменилась. Для того, чтобы [в США] стать политиком и возглавить штат или государство, не нужны навыки госуправления, нужно быть медийным лицом, " — рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

Он также добавил, что Арнольд Шварценеггер Дональд Трамп стали продолжателями тренда, заданного Рейганом. «Американцы взяли на вооружение старую фразу — и кухарка может управлять государством. И актер, и бизнесмен могут это сделать. И это трагедия для американской политической системы, » — заключил эксперт.

Синтия Никсон

Родившаяся в Нью-Йорке в 1966 году актриса воспринимается в первую очередь как героиня Sex and the City — одной из самых известных романтических комедий в мировой истории.

Начала она свою актерскую карьеру на Бродвее в 1980 году и снялась в таких фильмах, как «Амадей», «Приезжие» и «Англичанин в Нью-Йорке», не говоря о двух фильмах «Секс в большом городе» и «Секс в большом городе 2», снятых по мотивам телесериала.

Лауреатка двух премий «Эмми» составит конкуренцию действующему губернатору-демократу Эндрю Куомо — сыну бывшего губернатора штата Марио Куомо. Никсон выступает за «лучший и более равноправный Нью-Йорк» и ставит на первое место образование, права женщин и сексуальных меньшинств.

Рональд Рейган

Рейган прошел путь от сотрудника одной из радиостанций штата Айова до президента Гильдии киноактеров США. Снялся более чем в 50 фильмах, но наибольшую известность ему принесла роль Дрейка МакХью в кинокартине 1942 года «Большой переполох» (Kings Row).

В политике он сделал еще более впечатляющую карьеру: от губернатора штата Калифорния до президента США. На его президентский срок пришлось окончание холодной войны, а понятие «рейганомики» — экономики, основанной на сокращении налогов и государственного вмешательства, — вошло в историю.

В 2018 году американцы назвали Рейгана лучшим президентом США со времен окончания Второй мировой войны.

Арнольд Шварценеггер

Еще один губернатор штата Калифорния, правда, уже бывший, — настоящая кинозвезда и кумир миллионов американцев Арнольд Шварценеггер. Сын австрийского полицейского и члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) вначале стал самым молодым в истории культуристом — обладателем титула «Мистер Вселенная», а затем ушел в кинематограф. Самые известные в России фильмы с его участием — «Конан-Варвар», «Красная жара» и «Близнецы». И конечно же, фильмы серии «Терминатор».

На своем посту губернатора «Терминатор»-республиканец отказался от собственной зарплаты и активно выступал против войны в Ираке.

Дональд Трамп

Конечно же, Трамп — в первую очередь бизнесмен. Его состояние оценивается в $3,1 млрд Сын девелопера Фреда Трампа зарабатывал на жизнь тем же, чем и его отец, но в гораздо больших масштабах. Знаменитая башня «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке до сих пор принадлежит президенту.

В кино же Трамп чаще всего играл самого себя. Самое известное камео президента — в фильме «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке». Появлялся он и в фильмах «Студия 54», «Уолл-стрит: Деньги не спят» и «Эдди».

Иствуд прежде всего известен по ролям в классических вестернах. В 2000-х годах он снискал славу талантливого режиссера: его «Малышка на миллион» получила главный Оскар в 2004 году, а картина «Снайпер» стала неожиданно успешной в прокате, собрав почти в десять раз больше, чем было затрачено на ее производство.

Клинт Иствуд — убежденный либертарианец. Раньше он был республиканцем, как Шварценеггер, Трамп и Рейган. На кресло губернатора или сенатора Иствуд не претендовал, но с 1986 по 1988 год был мэром родного курортного городка Кармел (Carmel-by-the-Sea). А в 2000-х входил в комиссию штата Калифорния по паркам и рекреации.

Сонни Боно

Первый муж американской поп-дивы и актрисы Шер ( Шерилин Саркисян ) — Сальваторе (Сонни) Боно — выступал со своей женой на сцене с 1964 по 1977 год. Их знаменитая песня I Got You Babe каждое утро будила главного героя фильма «День сурка» Фила Коннорса , роль которого исполнял Билл Мюррей . Сам Боно, помимо карьеры певца, снимался в кино и телесериалах, но запомнился американцам в качестве партнера Шер.

В 1990-х годах Боно сначала был мэром калифорнийского города Палм-Спрингс, после чего стал конгрессменом от того же штата. Его именем в США назвали федеральный Закон о продлении срока охраны авторских прав 1998 года.

Профессиональный рестлер, актер, теле— и радиоведущий Джесси Вентура ушел в политику в начале 1990-х. Сначала он стал мэром города Бруклин-Парк (штат Миннесота), после чего стал губернатором этого штата.

Даже хотел принять участие в президентских выборах 2016 года от либертарианцев, но отказался от своей задумки.

Обратно в обойму

Как показала история, подавляющее большинство американских актеров после ухода в политику в индустрию развлечений не возвращались. Однако Шварценеггер и Иствуд выбиваются из этого тренда.

"Железный Арни" вернулся в кинематограф, но последние фильмы с его участием — драма «Последствия» и пятая часть «Терминатора» — не стали блокбастерами. Клинт Иствуд же, забросив политическую карьеру, более чем успешно переквалифицировался в режиссера. Возможно, ему помог накопленный опыт управленца.

Петр Синяев