Шоураннера второго сезона сериала «Американские боги» отстранили от работы 

Джесси Александр («Ганнибал»), шоураннер второго сезона сериала «Американские боги», отстранен от работы над проектом. Представители канала Starz и Fremantle приняли решение после того, как Александр предоставил им семь (!) сценариев, но не один из них не устроил продюсеров.
Предыдущие шоураннеры сериала, Брайан Фуллер и Майкл Грин, не сумели договориться о бюджете второго сезона и покинули проект ещё в конце 2017 года. Писатель Нил Гейман, по мотивам книги которого снимается сериал, не был доволен адаптацией Фуллера и Грина и лично одобрил Джесси Александера.
Премьеру нового сезона, по-видимому, стоит ожидать не ранее 2019 года.