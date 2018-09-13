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Киновселенной комиксов нужен новый герой: роль Супермена свободна
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Киновселенной комиксов нужен новый герой: роль Супермена свободна 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Известный английский актер Генри Кавилл, сыгравший в трех фильмах о Супермене главную роль, расторг контракт с Warner Bros.
Теперь и второй главный супергерой покинул компанию.
Из некоторых источников стало известно, что Генри Кавилл не смог урегулировать вопрос о времени съемок с выпускающей компанией. Warner Bros спокойно восприняли эту новость и считают, что пришло время искать нового исполнителя главной роли в фильмах о Супермене. Американская кинокомпания сотрудничала с актером на протяжении семи лет.
У бывшего Супермена отменное чувство юмора, поэтому своим поклонникам он посвятил ироничное видео, на котором прощается со своим персонажем.
Три главных супергероя из комиксов компании DC: Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина. Бен Аффлек также работал с кинокомпанией семь лет, но недавно лишился «должности» Бэтмена. Галь Гадот, исполнительница роли Чудо-женщины, по-прежнему будет сотрудничать с Warner Bros.
Кастинг на Человека — летучую мышь открыт, потому что режиссеры переживают из-за вредных привычек актера. Думают, что съемки могут быть сорваны из-за алкогольной зависимости.
На данный момент актер полностью увлечен съемками в новом фэнтези-сериале. Ему досталась главная роль охотника за нечистью.
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