Киновселенной комиксов нужен новый герой: роль Супермена свободна

Известный английский актер Генри Кавилл , сыгравший в трех фильмах о Супермене главную роль, расторг контракт с Warner Bros.

Теперь и второй главный супергерой покинул компанию.

Из некоторых источников стало известно, что Генри Кавилл не смог урегулировать вопрос о времени съемок с выпускающей компанией. Warner Bros спокойно восприняли эту новость и считают, что пришло время искать нового исполнителя главной роли в фильмах о Супермене. Американская кинокомпания сотрудничала с актером на протяжении семи лет.

У бывшего Супермена отменное чувство юмора, поэтому своим поклонникам он посвятил ироничное видео, на котором прощается со своим персонажем.

Три главных супергероя из комиксов компании DC: Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина. Бен Аффлек также работал с кинокомпанией семь лет, но недавно лишился «должности» Бэтмена. Галь Гадот , исполнительница роли Чудо-женщины, по-прежнему будет сотрудничать с Warner Bros.

Кастинг на Человека — летучую мышь открыт, потому что режиссеры переживают из-за вредных привычек актера. Думают, что съемки могут быть сорваны из-за алкогольной зависимости.

На данный момент актер полностью увлечен съемками в новом фэнтези-сериале. Ему досталась главная роль охотника за нечистью.