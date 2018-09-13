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Фильм режиссёра из Татарстана получил награду на «Киношоке»
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Фильм режиссёра из Татарстана получил награду на «Киношоке» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Завершился ежегодный фестиваль «Киношок» в Анапе, проходивший в этом году уже в 27-ой раз. На церемонии закрытия собралось множество звёзд российского кино: знаменитые актёры, режиссёры, представлявшие свои фильмы на фестивале. Для режиссёра Ильдара Ягафарова из Татарстана эта церемония стала особенной: его фильм «Байгал» был отмечен престижной наградой и дипломом «За бережное отношение к национальным традициям». Наконец-то татарстанское кино получило признание критиков и публики. Принимая приз из рук известной актрисы Ольги Кабо, Ягафаров поблагодарил жюри и организаторов конкурса, и, конечно же, зрителей, за высокую оценку своей работы.
Картина выходит в прокат с 23 сентября.
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