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Фото дня: напротив Петропавловской крепости построили виселицу
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Фото дня: напротив Петропавловской крепости построили виселицу 

Собака.ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Собака.ru
На Кронверкской набережной петербуржцы заметили виселицу, которую построили утром 13 сентября. Оказалось, что пугающая деревянная конструкция напротив Петропавловской крепости — декорации для съемок картины «Союз спасения» о восстании декабристов.
Именно на этом месте (тогда еще земляной вал кронверка Петропавловской крепости) 25 июля 1826 года были казнены пять человек (Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский), выступивших против царя. Из-за съемок картины ограничат движение транспорта на набережной.
Действие картины «Союз спасения» разворачивается в первой четверти XIX века и расскажет об истории военного заговора и атмосфере внутри общества декабристов. В прокат фильм выйдет в декабре 2019 года.
Фото: «Фонтанка»
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