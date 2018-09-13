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Кто приготовил легендарную заливную рыбу
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Кто приготовил легендарную заливную рыбу 

Рамблер 1 час назад
Без шедевра Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» не обходится ни один Новый год. Фильм разлетелся на цитаты, и одной из самых известных крылатых фраз стала характеристика заливной рыбы от Юрия Яковлева. Любопытно, что в сценарии фигурировала совсем иная фраза. Яковлев, игравший ухажёра Нади Ипполита, должен был сказать: «Это — не паштет, это — произведение искусства!». Очевидцы вспоминают, что в тот день на Мосфильме приготовили действительно невкусную рыбу, которую и позаимствовали реквизиторы для съёмок. Так что и Юрий Яковлев, и Андрей Мягков, который по сюжету доедал блюдо и тоже нелестно о нём отозвался, не кривили душой, а говорили правду. А вот Барбара Брыльска, игравшую Надю Шевелёву, глядя на естественную реакцию партнёров, даже не рискнула притронуться к злосчастной заливной рыбе. Кстати, актриса — отменная кулинарка, а в Польше к новогодним праздникам традиционно готовят заливного карпа. Не исключено, что, если бы рыбу для фильма готовила Барбара, актёры были бы в восторге и с удовольствием съели её. Но тогда мы бы точно лишились смешных сцен, которые сегодня стали уже классикой отечественного кинематографа.
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