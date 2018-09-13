Фильм Алексея Германа «Трудно быть Богом» покажут на северо-западе столицы

Ретроспективный показ фильмов Алексея Германа организует сеть «Москино». Будет представлена вся фильмография великого режиссера, в том числе дебютная лента «Седьмой спутник». В СЗАО кинопоказы пройдут в кинотеатре «Юность» по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. Откроет ретроспективу документальная картина «Мастерская» Сергея Карандашова о работе студии первого и экспериментального фильма, созданной Германом в 1988 году.

«Алексей Герман по праву считается одной из ключевых фигур русского авторского кино. Его манера насыщать кинопространство обрывками диалогов и скользящими перед камерой безымянными персонажами, его перфекционизм и внимание к мельчайшим деталям, вплоть до попыток передать запах — наверное, это и называется умением поймать в кадре жизнь. Каждый из фильмов Германа содержит в себе как в сосуде целый мир — будь то Ташкент периода Великой Отечественной, город Унчанск 30-х годов, Москва в ночь смерти Сталина или инопланетный город Арканар, погруженный в пучину «страдающего средневековья», — отметили в пресс-службе «Москино».

Расписание сеансов:

— 20 сентября в 19.30, «Мастерская», 12+;

— 21 сентября в 19.30, «Седьмой спутник», 0+;

— 22 сентября в 16.00, «Трудно быть Богом», 18+;

— 23 сентября в 14.40, «Мой друг Иван Лапшин», 12+;

— 23 сентября в 16.30, «Хрусталев, машину!», 14+;

— 24 сентября в 19.10, «Двадцать дней без войны», 0+;

— 25 сентября в 19.10, «Проверка на дорогах», 14+.

Приобрести билеты можно по ссылке: https://kassa.rambler.ru/movie/95250. (ср)