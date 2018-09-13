Ещё
Фильм Алексея Германа «Трудно быть Богом» покажут на северо-западе столицы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Фильм Алексея Германа «Трудно быть Богом» покажут на северо-западе столицы 

Управа района Митино + ещё 3 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Ретроспективный показ фильмов Алексея Германа организует сеть «Москино». Будет представлена вся фильмография великого режиссера, в том числе дебютная лента «Седьмой спутник». В СЗАО кинопоказы пройдут в кинотеатре «Юность» по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. Откроет ретроспективу документальная картина «Мастерская» Сергея Карандашова о работе студии первого и экспериментального фильма, созданной Германом в 1988 году.
«Алексей Герман по праву считается одной из ключевых фигур русского авторского кино. Его манера насыщать кинопространство обрывками диалогов и скользящими перед камерой безымянными персонажами, его перфекционизм и внимание к мельчайшим деталям, вплоть до попыток передать запах — наверное, это и называется умением поймать в кадре жизнь. Каждый из фильмов Германа содержит в себе как в сосуде целый мир — будь то Ташкент периода Великой Отечественной, город Унчанск 30-х годов, Москва в ночь смерти Сталина или инопланетный город Арканар, погруженный в пучину «страдающего средневековья», — отметили в пресс-службе «Москино».
Расписание сеансов:
— 20 сентября в 19.30, «Мастерская», 12+;
— 21 сентября в 19.30, «Седьмой спутник», 0+;
— 22 сентября в 16.00, «Трудно быть Богом», 18+;
— 23 сентября в 14.40, «Мой друг Иван Лапшин», 12+;
— 23 сентября в 16.30, «Хрусталев, машину!», 14+;
— 24 сентября в 19.10, «Двадцать дней без войны», 0+;
— 25 сентября в 19.10, «Проверка на дорогах», 14+.
Приобрести билеты можно по ссылке: https://kassa.rambler.ru/movie/95250. (ср)
Управа района Митино: последние новости
Итальянское документальное кино увидят жители Митина В Митине провели памятное мероприятие «Дорогой жизни шел к ним хлеб» Фильм «Рудольфио» в рамках программы «Начало. ВГИК» увидят жители Митина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х3
Что стало с ведущим «Моей семьи»13
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х12
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости3
10 экранизаций, от которых невозможно оторваться
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
02:58
Кто приготовил легендарную заливную рыбу
Фильмы
02:55
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
ТВ
05:07
Обласканные критиками ленты, провалившиеся в прокате
Фильмы
05:10
Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение