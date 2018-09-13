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Сборы российских фильмов за январь-август составили 11 млрд рублей
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Сборы российских фильмов за январь-август составили 11 млрд рублей
Rambler News Service
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ещё 3
1 час назад
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Фото:
kino-teatr.ru
Сборы российских фильмов в кинотеатрах за восемь месяцев 2018 года составили 11 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сборы выросли на 32%, сообщила пресс-служба Фонда кино.
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