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Сборы российских фильмов за январь-август составили 11 млрд рублей
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Сборы российских фильмов за январь-август составили 11 млрд рублей 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
Фото: kino-teatr.ru
Сборы российских фильмов в кинотеатрах за восемь месяцев 2018 года составили 11 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сборы выросли на 32%, сообщила пресс-служба Фонда кино.
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