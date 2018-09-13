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Беседа о творчестве и жизни Льва Толстого состоится в Библиотеке префекта Центрального округа
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Беседа о творчестве и жизни Льва Толстого состоится в Библиотеке префекта Центрального округа 

Управа Таганского района города Москвы + ещё 1 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В Библиотеке префекта Центрального административного округа №16 проведут познавательную беседу о жизни и творчестве Льва Толстого 19 сентября.
Литературовед Емельян Марков расскажет гостям об отношении Льва Толстого к обществу, морали, смерти и любви.
На сайте библиотеки добавили, что посетителям покажут экранизации произведений Льва Толстого. Гости смогут увидеть отрывки из таких фильмов, как «Война и мир», «Воскресение», и «Анна Каренина».
Любителей творчества великого автора ждут в 15:00 по адресу: Новоспасский переулок, дом 5.
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