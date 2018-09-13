Беседа о творчестве и жизни Льва Толстого состоится в Библиотеке префекта Центрального округа

В Библиотеке префекта Центрального административного округа №16 проведут познавательную беседу о жизни и творчестве Льва Толстого 19 сентября. Литературовед Емельян Марков расскажет гостям об отношении Льва Толстого к обществу, морали, смерти и любви. На сайте библиотеки добавили, что посетителям покажут экранизации произведений Льва Толстого. Гости смогут увидеть отрывки из таких фильмов, как «Война и мир», «Воскресение», и « Анна Каренина ». Любителей творчества великого автора ждут в 15:00 по адресу: Новоспасский переулок, дом 5.