Разбросанные по миру: Трейлер мини-сериала «Романовы»

Amazon выпустил официальный трейлер своего восьмисерийного шоу «Романовы». Каждый эпизод будет представлять собой новую историю, ее героями станут мужчины и женщины разных возрастов и социальных слоев, которые искренне считают себя потомками русских царей.

Каждый раз действие будет разворачиваться в новом месте — в Европе, Америке и даже на Дальнем Востоке. Ранее мы уже писали, о чем будут серии и когда ждать премьеру.

Кристина Хендрикс, Аарон Экхарт и Аманда Пит. Напомним, что сценаристом и режиссером любопытного проекта выступил Мэттью Уайнер, один из создателей известного сериала «Безумцы». В актерский состав антологии вошли как мало известные актеры, так и настоящие звезды Голливуда — Дайан Лэйн, Изабель Юппер

Первый эпизод «Романовых» выйдет в эфир Amazon 12 октября.

Елизавета Бережная