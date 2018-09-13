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Разбросанные по миру: Трейлер мини-сериала «Романовы»
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Разбросанные по миру: Трейлер мини-сериала «Романовы» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Amazon выпустил официальный трейлер своего восьмисерийного шоу «Романовы». Каждый эпизод будет представлять собой новую историю, ее героями станут мужчины и женщины разных возрастов и социальных слоев, которые искренне считают себя потомками русских царей.
Каждый раз действие будет разворачиваться в новом месте — в Европе, Америке и даже на Дальнем Востоке. Ранее мы уже писали, о чем будут серии и когда ждать премьеру.
Напомним, что сценаристом и режиссером любопытного проекта выступил Мэттью Уайнер, один из создателей известного сериала «Безумцы». В актерский состав антологии вошли как мало известные актеры, так и настоящие звезды Голливуда — Дайан Лэйн, Изабель Юппер, Кристина Хендрикс, Аарон Экхарт и Аманда Пит.
Первый эпизод «Романовых» выйдет в эфир Amazon 12 октября.
Елизавета Бережная
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