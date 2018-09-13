Продюсеры «Бэтмена» хотят расторгнуть контракт с Беном Аффлеком 

Бывший муж Дженнифер Гарнер может остаться без работы. На роль Бэтмена готовы пригласить другого актера, который заменит в фантазийном боевике уже привычного поклонникам франшизы Бена Аффлека. Продюсеры киноленты всерьез обеспокоены тем, что артист, страдающий пагубным пристрастием, может сорвать съемки.
Американский актер Бен Аффлек не скрывает, что страдает от алкогольной зависимости. В своем пагубном пристрастии мужчина признался еще в 2001 году, когда впервые был вынужден обратиться за помощью к специалистам. После шокирующего откровения Бен долгое время держал себя в руках и являлся неким образчиком для других коллег с похожими проблемами.
Однако несколько месяцев назад Аффлек снова сорвался, что привело его не только к разводу с супругой, но и грозит стать весомым поводом для продюсеров фильма «Бэтмен», в очередной части которого Бен задействован как главный герой, отказать ему в роли. В ряде заокеанских изданий появилась информация, что создатели очередной части франшизы про супергероя готовы вот-вот расторгнуть контракт с проходящим новый курс реабилитации актером. 46-летний Бен Аффлек некоторое время назад вновь был вынужден лечь в частную клинику, чтобы справится с очередным рецидивом.
Условия лечения позволяют мужчине беспрепятственно покидать стационар и видеться с близкими. Но едва ли это обстоятельство спасет артиста от сомнений продюсеров готовящегося к съемам очередного фильма про Бэтмена. Кинодеятели уверены, что Бен ненадежен и из-за его участия в картине им придется увеличивать страховую сумму фильма, съемки которого могут быть сорваны. Проще говоря, дешевле и надежнее пригласить на главную роль другого актера.