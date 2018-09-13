Продюсеры «Бэтмена» хотят расторгнуть контракт с Беном Аффлеком

Бывший муж Дженнифер Гарнер может остаться без работы. На роль Бэтмена готовы пригласить другого актера, который заменит в фантазийном боевике уже привычного поклонникам франшизы Бена Аффлека . Продюсеры киноленты всерьез обеспокоены тем, что артист, страдающий пагубным пристрастием, может сорвать съемки.

Американский актер Бен Аффлек не скрывает, что страдает от алкогольной зависимости. В своем пагубном пристрастии мужчина признался еще в 2001 году, когда впервые был вынужден обратиться за помощью к специалистам. После шокирующего откровения Бен долгое время держал себя в руках и являлся неким образчиком для других коллег с похожими проблемами.

Однако несколько месяцев назад Аффлек снова сорвался, что привело его не только к разводу с супругой, но и грозит стать весомым поводом для продюсеров фильма «Бэтмен», в очередной части которого Бен задействован как главный герой, отказать ему в роли. В ряде заокеанских изданий появилась информация, что создатели очередной части франшизы про супергероя готовы вот-вот расторгнуть контракт с проходящим новый курс реабилитации актером. 46-летний Бен Аффлек некоторое время назад вновь был вынужден лечь в частную клинику, чтобы справится с очередным рецидивом.

Условия лечения позволяют мужчине беспрепятственно покидать стационар и видеться с близкими. Но едва ли это обстоятельство спасет артиста от сомнений продюсеров готовящегося к съемам очередного фильма про Бэтмена. Кинодеятели уверены, что Бен ненадежен и из-за его участия в картине им придется увеличивать страховую сумму фильма, съемки которого могут быть сорваны. Проще говоря, дешевле и надежнее пригласить на главную роль другого актера.