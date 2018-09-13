Фильмы Алексея Германа покажут в кинотеатре на Маршала Рыбалко 

Управа района Щукино: последние новости

На улице Маршала Василевского пройдет бесплатный кинопоказ

В кинотеатре Щукина покажут фильм чешского режиссера-документалиста

В кинотеатре на Маршала Рыбалко бесплатно покажут фильм с Татьяной Дорониной