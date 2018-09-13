Фильмы Алексея Германа покажут в кинотеатре на Маршала Рыбалко 

— Алексей Герман считается одной из ключевых фигур русского авторского кино, наряду с Андреем Тарковским и Александром Сокуровым. Он отличается манерой насыщать кинопространство обрывками диалогов и скользящими перед камерой безымянными персонажами. Каждый из фильмов Германа содержит в себе целый мир, — отметили в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Расписание сеансов:
20 сентября, 19.30 — «Мастерская», 2018, 12+;
21 сентября, 19.30 — «Седьмой спутник», 1967, 0+;
22 сентября, 16.00 — «Трудно быть Богом», 2013, 18+;
23 сентября, 14.40 — «Мой друг Иван Лапшин», 1984, 12+;
23 сентября, 16.30 — «Хрусталёв, машину!», 1999, 14+;
24 сентября, 19.10 — «Двадцать дней без войны», 1976, 0+;
25 сентября, 19.10 — «Проверка на дорогах», 1985, 14+.
Вход платный. Адрес: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. Дополнительно по телефону: 8 (499) 194-24-30. (мо)