Фильм советского авангарда открыл немецко-российские дни неигрового кино в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. / ТАСС /. Экспериментальная кинолента «Весной» советского кинооператора и режиссера Михаила Кауфмана , снятая в 1929 году и относящаяся к шедеврам советского киноавангарда, открыла в четверг в Калининграде Восьмые немецко-российские дни неигрового кино, сообщили ТАСС в пресс-службе Кафедрального собора, где был дан старт кинофоруму.

"Немой черно-белый фильм «Весной», автор которого демонстрирует процесс пробуждения природы, ассоциируя его с пробуждением общества — «весной социалистической страны», по праву считается классикой документального кино. Потому организаторы Дней сделали его фильмом открытия", — сказали в пресс-службе, заметив, что фильм долгое время считался утерянным и только в 2005 году был найден в одном амстердамском архиве.

Демонстрация фильма сопровождалась музыкальными импровизациями известной немецкой пианистки Ульрике Хааге — обладательницы «Немецкой премии за лучшую музыку в документальном кино», автора саундтреков ко многим документальным лентам. В ее исполнении в этот вечер впервые прозвучала также музыка, написанная к фильму немецкого режиссера Фолькера Кеппа «Seestck» ("Морской пейзаж"), снятого в 2018 году и посвященного природе и людям на побережье Балтийского моря.

Всего же на фестивале «Территория кино», который продлится четыре дня, зрителям будут представлены 11 фильмов, созданные, в абсолютном большинстве, российскими и немецкими кинодокументалистами в последние два года, большая часть которых — премьерный показ на калининградском форуме.

"Нынешние немецко-российские дни неигрового кино примечательны тем, что они предоставляют зрителям уникальную возможность не только увидеть лучшее авторское кино из России и Германии, но и познакомиться с его создателями, поскольку почти все фильмы, вошедшие в программу, авторы представят публике лично", — отметили в оргкомитете фестиваля. С участием режиссеров, сценаристов, искусствоведов пройдут мастер-классы, открытая дискуссия на тему «Художник и время». В память о режиссере-документалисте Александре Расторгуеве , погибшем вместе со съемочной группой в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, состоится показ его фильма «Чистый четверг». Киноленту о быте российских солдат во время войны в Чечне, снятую в начале 2000-х годов, представит бессменный сценарист и друг Расторгуева Сусанна Баранжиева

Немецко-российские дни неигрового кино — один из проектов, реализуемый в рамках многолетнего сотрудничества между германской землей Шлезвиг-Гольштейн и Калининградской областью с 2011 году, он проходит при поддержке правительств этих регионов двух стран.