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Netflix купил российский сериал «Хождение по мукам»
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Netflix купил российский сериал «Хождение по мукам» 

ИА «Сусанин» + ещё 2 11 сентября 2018
Фото: ИА «Сусанин»
США. Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ российского сериала «Хождение по мукам». Как пишет НТВ про свой продукт, многосерийка является самым масштабным проектом телеканала 2017 года и включает в себя 12 серий.
Сериал «Хождение по мукам» — это экранизация одноименного романа Алексея Толстова, приуроченная к 100-летию Октябрьской революции. Премьера прошла в Каннах в рамках MIPCOM.
В скором времени его увидят греческие зрители на телеканале ERT3. Ведутся переговоры о показе сериала в более чем 10 странах.
«Появление сериала «Хождение по мукам» в библиотеке «Нетфликс» дает нам возможность представить проект аудитории всего мира. Конечно, репутационно не только для НТВ, но и для всего российского телевизионного рынка в целом важен тот факт, что «Нетфликс» впервые приобрел именно экранизацию исторического сериала со всей русской ментальностью», — сказал генеральный продюсер телеканала НТВ, продюсер сериала Тимур Вайнштейн.
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