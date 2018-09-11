Netflix купил российский сериал «Хождение по мукам»

США. Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ российского сериала «Хождение по мукам». Как пишет НТВ про свой продукт, многосерийка является самым масштабным проектом телеканала 2017 года и включает в себя 12 серий.

Сериал «Хождение по мукам» — это экранизация одноименного романа Алексея Толстова, приуроченная к 100-летию Октябрьской революции. Премьера прошла в Каннах в рамках MIPCOM.

В скором времени его увидят греческие зрители на телеканале ERT3. Ведутся переговоры о показе сериала в более чем 10 странах.