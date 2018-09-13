Екатерина Гусева представила киноверсию мюзикла «Анна Каренина»

12 сентября в одном из московских кинотеатров прошел закрытый показ экранизации мюзикла « Анна Каренина », который сейчас с аншлагами идет в Театре оперетты.

Не так давно на одном из спектаклей мюзикла «Анна Каренина» прошли съемки его киноверсии, и накануне она была представлена на закрытом показе в одном из столичных кинотеатров.

Исполнительница главной роли Екатерина Гусева блеснула на красной дорожке в романтичном бежевом платье. Она лучезарно улыбалась и позировала не только одна, но и с коллегами Сергеем Ли и Станиславом Безгиным.

«Во время съемок камеры были не только в зале, а прямо на сцене — между нами, артистами. Это позволит зрителю оказаться внутри истории, в эпицентре происходящих событий, заглянуть в глаза Анне Карениной и увидеть в них отражение Вронского. Главный акцент был сделан именно на том, чтобы у всех была возможность пристальнее вглядеться, «нырнуть» во внутренний мир персонажей, увидеть, что с ними происходит во время тех или иных событий. Раньше такое было возможно только в кино», — рассказала Екатерина.

А 22 сентября в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» состоится премьера фильма «Анна Каренина: Киноверсия». Это событие станет исключительным в истории отечественного мюзикла: впервые оригинальную российскую театральную постановку зрители смогут увидеть на большом экране, не покидая родной город. Билеты можно купить здесь.