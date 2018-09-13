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Премьера на «Собака.ru»: фильм «Кафе „Полночь“» 20-летней петербурженки Анастасии Венковой
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Премьера на «Собака.ru»: фильм «Кафе „Полночь“» 20-летней петербурженки Анастасии Венковой 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
«Собака.ru» представляет премьеру дебютного фильма 20-летней петербурженки, студентки ВГИКа Анастасии Венковой — «Кафе „Полночь“».
Ее картина стала победителем фестиваля Sarajevo Fashion Film Festival в номинации «Лучший молодой режиссер». а также участником более 20 фестивалей, в том числе проходящего в Голливуде. «Я снимала это кино о взрослении. Жили вместе три девушки в фантазии и сказке, потом одна из них «влюбилась и отвалилась», остались две, не сжились и развалилось всё — как и наши детские фантазии постепенно превращаются во взрослые будни», — рассказала режиссер. Главные роли исполнила петербургская модель Ева Минаева и Полина Северная. Ева Минаева известна работой с ведущими модельными агентствах Нью-Йорка, Барселоны, Парижа, Милана и Лондона. Она участвовала в рекламных кампаниях Gucci и десятках показов — в том числе, Chanel, Dolce & Gabbana и Marc Jacobs.
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