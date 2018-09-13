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Слух дня. Кто станет новым Бэтменом, когда Аффлека уволят за пьянство?
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Слух дня. Кто станет новым Бэтменом, когда Аффлека уволят за пьянство? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Пару недель назад Дженнифер Гарнер (46) настояла, чтобы ее бывший муж Бен Аффлек (46) прошел курс реабилитации в рехабе — по слухам, после расставания со своей девушкой, продюсером Линдси Шукус, актер снова взялся за бутылку (у него уже бывало такое).
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Несмотря на то, что Бен обратился за помощью, продюсеры фильма «Бэтмен» все равно волнуются — говорят, они могут отказаться сотрудничать с Аффлеком из-за угрозы срыва производства картины. «Вероятнее всего, студия заменит Бена Аффлека, поскольку страховые расходы взлетят до небес», — передает The Wrap слова эксперта по страхованию.
И в Сети уже есть очень смелое предположение, кто же заменит актера. Ходят слухи, что новым Бэтменом станет… Кит Харингтон (31) (Джон Сноу из «Игры престолов»), хотя до этого говорили о кандидатуре Джейка Джилленхола (37).
Мы даже «примерили» Кита на роль Темного рыцаря. Как тебе?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sluh-dnya-kto-stanet-novym-betmenom-kogda-affleka-uvolyat-za-pyanstvo/
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