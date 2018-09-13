Создатели анимационного кино ищут возможность вывести авторские фильмы на экраны

Первые фильмы нового 30-серийного сериала о «Простоквашине», которые запустил в производство возрождающийся флагман мультипликации «Союзмультфильм», вызывают у зрителей недовольство тем, что в картине нет той яркости и эмоциональности, которых они ждали.

Чебурашка за железным занавесом

В последнее время наша мультипликация стала окупаемой, появились интересные сериалы, герои которых популярны у нас и за рубежом.

— И все же, — считает Евгений Герасимов, — мы скучаем по старым добрым советским мультфильмам: по Чебурашке, по «Простоквашину». Но новые ритмы сегодня задают вовсе не они, а замечательный мультфильм «Маша и Медведь». Он совсем другой. И хорошо, что они разные — значит, есть движение вперед. Но, когда мы говорим о ремейках или франшизе, я, откровенно говоря, в том же игровом художественном кино не знаю ни одного примера, когда ремейк был бы лучше, чем оригинал. Евгений Герасимов подчеркнул, что когда появляется желание возродить полюбившихся героев из киноклассики, то отношение зрителей становится особо строгим и требовательным.

— С тем, что наше детство прошло, надо смириться, — считает режиссер Алексей Меринов, который создавал и авторские фильмы проекта «Гора самоцветов», и коммерчески успешные «Фиксики». — Если мы хотим вернуть старую добрую анимацию, то тогда надо опустить снова железный занавес. Не будет конкуренции, но и в рынок вписываться не будем. Сопродюсер сериала «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко, выросший в СССР, напомнил, что в советской анимации работало немало гениальных людей, которым что-то не давали сделать в большом игровом кино. И анимация служила для них отдушиной. — Например, та же Софья Губайдулина , которая написала музыку к «Маугли», — вспоминает Дмитрий Ловейко.

Перевелись профессионалы на Руси

Автор картин «Князь Владимир» и «Сказ о Петре и Февронии» Юрий Кулаков пошел в своих фильмах уникальным и трудным путем, попытавшись все-таки в них сохранить эстетику именно советского времени. — Но анимация 2d (нетрехмерная) постепенно умирает. Нет настоящих рисовальщиков, — рассказывает он. — В90-х годах профессию практически убили, так как не было финансирования. Мультипликаторы, прорисовщики, фазовщики в рисованной анимации остались только самые выживаемые. Нам наши проекты даются очень большой кровью. Группа должна состоять из 35 человек, а у меня их 12: одни ушли, другие умерли, третьи элементарно не подготовлены. Вот и получается парадокс: мы мечтаем о Чебурашке вне рынка, но когда нет рынка — разваливается образование.

Сегодня ВГИК выпускает всего семь режиссеров в год. А аниматоров в стране лишь три с половиной тысячи.

Как засеять доброе и вечное?

Юрия Кулакова зрители благодарят и за желание отстоять в фильмах «Князь Владимир», «Сказ о Петре и Февронье» нравственные воспитательные позиции.

— Это действительно важно, потому что основная парадигма, на которой люди развиваются, закладываются в детстве, — считает режиссер. — Мы должны это помнить, выбирая темы для анимационного кино. В 90-х наш бывший соотечественник актер Олег Видов на «Союзмультфильме» купил права на показ в США коллекции старых советских мультиков. Олег сказал пронзительную вещь: «Я сам удивляюсь — американские мамы и папы, которые хотят воспитать детей правильно, покупают им эти мультфильмы. Свои не показывают». Особенно это актуально на фоне разговоров о появившихся сегодня в анимации персонажах, словно сошедших из фильмов-ужасов, к которым тянутся дети. Чему они учат? — Я убежден, — говорит Юрий Кулаков, — что если учишь чему-то, то это надо делать незаметно и непременно с любовью. Если будешь читать нотации, то ребенок это просто отметет.

Когда мы смотрим «Ежика в тумане», то не замечаем, как тонко Юрий Борисович Норштейн делится с нами своими нравственными ориентирами.

Дон Кихоты авторской анимации

Молодой аниматор Анна Кадыкова сейчас делает на студии «Шар» свой второй авторский фильм. Первый— «Крот на море» — взял множество призов на МКФ.

— Людей для работы набрать сложно, — говорит Анна Кадыкова, — еще и потому, что это связано с низким финансированием авторских проектов. Моя коллега Светлана Разгуляева , автор фильма «Почему банан огрызается», просила вам передать, что ее зарплата режиссера ниже, чем у уборщицы. Я бы тоже не очень хотела работать за маленькие деньги. Но пока держусь, не хочу уходить в сериальную анимацию, хотя она хоть как-то материально обеспечивает человека. Но многие мои друзья туда уже перетекли. Хотя хорошо, что хотя бы там стали платить, иначе бы все ходили безработными. Максим Должанский, работавший на проектах «Незнайкаи Барабас», «Ку! Кин-дза-дза» и «Возращение Буратино», считает, что коммерческая (сериальная) анимация вовсе не лишает зрителей любимых героев, а напротив, создает новых. — Она создала тех же «Машу и Медведя», «Смешариков», «Фиксиков», «Лунтика», «Богатырей», — говорит Максим.

— И если объективно посмотреть в прошлое на то, что нам досталось в наследство, то «Ну, погоди!» — это сериальные персонажи. Как и прочие: в советском «Простоквашине» было сделано три фильма, «Винни-Пух»— три фильма, «Крокодил Гена» — четыре фильма, «Ну, погоди!» с тем, что сделал сын Котеночкина — Алексей, — это 20 серий. Притом что такого понятия, как коммерческая анимация, тогда, естественно, не существовало. Поэтому проблема стоит не в плоскости «сериал не сериал», а в качестве. Ведь тот же «Маша и Медведь», оставаясь сериалом, демонстрирует весьма высокое качество.

Сергей Меринов, работающий сегодня на «Союзмультфильме», счел своим долгом заступиться за студию, хотя со многими претензиями зрителей в адрес нового «Простоквашина» он полностью согласен. — Не стоит забывать: идет возрождение великой студии. Это разве плохо? Это прекрасно. Сериал о «Простоквашине» делает ведущий ранее режиссер студии «Пилот», автор многих призовых авторских лент «Горы самоцветов». Но на том же сериале работает много молодежи. Они учатся, и не все пока у них получатся— они ведь только пять серий сняли из 30 заявленных. А вы пытаетесь сравнивать три фильма, снятых с большим перерывом в золотую эпоху расцвета «Союзмультфильма», с пятью шестиминутными работами. Но это были авторские картины великих режиссеров и художников.

В каком-то смысле те, кто сегодня взялся делать сериал про «Простоквашино», просто подставились под очень неприятное сравнение, которое действительно идет не в их пользу. В СССР были другие сроки производства, там работали совсем другие законы. И давайте будем уж откровенны до конца: для чего нужен сегодня именно этот сериал? На новый очень сложно найти финансирование. А на этот известная компания дала деньги, потому что— бренд. И именно этот сериал позволяет сегодня «Союзмультфильму» существовать: платить зарплату сотрудникам, учить на этом сериале (и на других, подобных) молодых. Поверьте мне, еще будут фильмы со временем не хуже старого «Простоквашина»! Но дайте молодежи научиться! И потом, извините, но у этого сериала очень хорошие рейтинги, и все распространители им как раз довольны. Сергей Меринов, как и все, понимает, что на продукцию возрождающегося «Союзмультфильма» — мирового бренда, конечно же, накладываются определенные моральные обязательства. Потому что те, кто делает «Смешариков» и «Фиксиков», — люди, снимающие за свои деньги. А тут — государственная организация. — Но вы зайдите, пожалуйста, на том же ютубе на канал «Союзмультфильм» и посмотрите, что там есть не только «Простоквашино».

Там — множество других прекрасных и важных фильмов, которые уже сняты. Которые учат детей, что-то рассказывают новое. Порядка 10 сериалов — сейчас в запуске. Я, например, делаю обучающий сериал для малышей «Пластилинки». Снято уже 10 серий про цифры, потом будем снимать про зверушек, про музыку, про цвета. Возрождающийся «Союзмультфильм», я вас уверяю, будет стараться марку старого «Союзмультфильма» держать всеми силами. Во всем мире, как в игровом кино, так ив мультипликации, коммерческие сериалы дают возможность авторам снимать свои маленькие шедевры, они их кормят.