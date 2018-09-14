Вне закона: 5 фильмов про харизматичных преступников

«Плохие парни» обладают своего рода отрицательным обаянием. Отпетые негодяи, жулики и воры не лишены своих понятий о чести, да к тому же (по крайней мере, в кино) частенько бывают куда симпатичнее, сообразительнее и предприимчивее законопослушных граждан. Подобрали пять лент с антигероями, наблюдать за которыми увлекательно и занятно. «Самый пьяный округ в мире»

Американский Юг, Сухой закон, времена Великой Депрессии. Три брата — Джек, Форрест и Говард, решают заработать, как многие в те дни — бутлегерством, подпольной торговлей спиртным. Занятие, конечно, нелегальное, но через некоторое время выяснится, что бывают бандиты похуже, и некоторые из них представляют закон. Фильм основан на реальной истории братьев Бондурант: Мэтт Бондурант написал роман «Самое мокрое место в мире» по воспоминаниям своего деда. «Легенда»

И снова на основе реальных событий, и опять при участии Тома Харди, который в образах харизматичных нарушителей закона чувствует себя как рыба в воде (достаточно вспомнить его персонажа из сериала «Острые козырьки»). На сей раз речь о Великобритании 60-х и братьях-близнецах Крэй. Реджи и Ронни (обоих играет Харди) в 50-х и 60-х держали под пятой весь Ист-Энд, занимаясь угоном, вымогательством, поджогом и грабежами. Парочка была колоритная: младший умник Реджи, «мозг» «Фирмы», как называли свою организацию братья, и старший Ронни — «мускулы», шизофреник и психопат. После того, как братьев все же заточили в темницу, история Крэев обросла легендами, а их образ приобрел черты своего рода «благородных разбойников», стильных и не без понятий о чести. «Залечь на дно в Брюгге»

Культовая криминальная комедия, удостоенная нескольких премий и заслужившая огромную зрительскую любовь. Киллеры Рэй и Кен проваливают важное дело в Лондоне, и их босс, Гарри, отправляет их в Брюгге на время затихариться. Вскоре Рэй знакомится с девушкой, затем в город приезжает Гарри, и выясняется, что тишины все-таки не будет. «Револьвер»

Отсидев семь лет в одиночной камере, Джейк Грин выходит на свободу с «универсальной формулой», позволяющей выигрывать в любую игру, и некоторое время хорошо на этом зарабатывает. Однако успехи Джейка не нравятся влиятельному воротиле Маку, и в один отнюдь не прекрасный момент Джейк обнаруживает, что под угрозой не только нажитое непосильным трудом состояние, но и жизнь. «Ограбление казино»

Джонни Амато посылает двух своих знакомцев, Рассела и Фрэнки, ограбить казино. Заведением владеют очень серьезные люди, но у Джонни есть основания рассчитывать, что вина падет на других людей, а Амато и его подручные останутся чистыми. Дело не выгорает, и разобраться в ситуации приезжают профессиональные киллеры: Мики (Гандольфини) и Джеки (Питт). Лента номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.