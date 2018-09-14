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Вне закона: 5 фильмов про харизматичных преступников
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Вне закона: 5 фильмов про харизматичных преступников 

Trendymen 10 минут назад
Фото: Trendymen
«Плохие парни» обладают своего рода отрицательным обаянием. Отпетые негодяи, жулики и воры не лишены своих понятий о чести, да к тому же (по крайней мере, в кино) частенько бывают куда симпатичнее, сообразительнее и предприимчивее законопослушных граждан. Подобрали пять лент с антигероями, наблюдать за которыми увлекательно и занятно. «Самый пьяный округ в мире»
2012 г., режиссер Джон Хиллкоут, в ролях: Шайа ЛаБаф, Том Харди, Джейсон Кларк, Джессика Честейн, Гай Пирс, Миа Васиковска.
Американский Юг, Сухой закон, времена Великой Депрессии. Три брата — Джек, Форрест и Говард, решают заработать, как многие в те дни — бутлегерством, подпольной торговлей спиртным. Занятие, конечно, нелегальное, но через некоторое время выяснится, что бывают бандиты похуже, и некоторые из них представляют закон. Фильм основан на реальной истории братьев Бондурант: Мэтт Бондурант написал роман «Самое мокрое место в мире» по воспоминаниям своего деда. «Легенда»
2015 г., режиссер Брайан Хелгеленд, в ролях: Том Харди, Эмили Браунинг, Дэвид Тьюлис, Кристофер Экклстон.
И снова на основе реальных событий, и опять при участии Тома Харди, который в образах харизматичных нарушителей закона чувствует себя как рыба в воде (достаточно вспомнить его персонажа из сериала «Острые козырьки»). На сей раз речь о Великобритании 60-х и братьях-близнецах Крэй. Реджи и Ронни (обоих играет Харди) в 50-х и 60-х держали под пятой весь Ист-Энд, занимаясь угоном, вымогательством, поджогом и грабежами. Парочка была колоритная: младший умник Реджи, «мозг» «Фирмы», как называли свою организацию братья, и старший Ронни — «мускулы», шизофреник и психопат. После того, как братьев все же заточили в темницу, история Крэев обросла легендами, а их образ приобрел черты своего рода «благородных разбойников», стильных и не без понятий о чести. «Залечь на дно в Брюгге»
2007 г., режиссер Мартин МакДона, в ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Рэйф Файнс, Клеманс Поэзи, Элизабет Беррингтон.
Культовая криминальная комедия, удостоенная нескольких премий и заслужившая огромную зрительскую любовь. Киллеры Рэй и Кен проваливают важное дело в Лондоне, и их босс, Гарри, отправляет их в Брюгге на время затихариться. Вскоре Рэй знакомится с девушкой, затем в город приезжает Гарри, и выясняется, что тишины все-таки не будет. «Револьвер»
2005 г., режиссер Гай Ричи, в ролях: Джейсон Стэйтем, Рэй Лиотта, Винсент Пасторе, Андре Бенджамин.
Отсидев семь лет в одиночной камере, Джейк Грин выходит на свободу с «универсальной формулой», позволяющей выигрывать в любую игру, и некоторое время хорошо на этом зарабатывает. Однако успехи Джейка не нравятся влиятельному воротиле Маку, и в один отнюдь не прекрасный момент Джейк обнаруживает, что под угрозой не только нажитое непосильным трудом состояние, но и жизнь. «Ограбление казино»
2012 г., режиссер Эндрю Доминик, в ролях: Брэд Питт, Скут МакНэри, Бен Мендельсон, Джеймс Гандольфини, Рэй Лиотта.
Джонни Амато посылает двух своих знакомцев, Рассела и Фрэнки, ограбить казино. Заведением владеют очень серьезные люди, но у Джонни есть основания рассчитывать, что вина падет на других людей, а Амато и его подручные останутся чистыми. Дело не выгорает, и разобраться в ситуации приезжают профессиональные киллеры: Мики (Гандольфини) и Джеки (Питт). Лента номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.
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