Ещё
YouTube спродюссирует документальный фильм про ЛГБТ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

YouTube спродюссирует документальный фильм про ЛГБТ 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Как сообщает The Hollywood Reporter, компания YouTube находится в процессе производства документального фильма «State of Pride» про ЛГБТ-сообщество. Режиссерами и исполнительными продюсерами проекта выступают двукратный лауреат «Оскара» Роб Эпштейн и Джеффри Фридман.
«Мы созданы, чтобы работать с новой аудиторией. Сейчас у нас есть возможность поработать с двумя экстраординарными режиссерами, чтобы запомнить этот уникальный момент, посвященный поколению YouYube», — поделился со-основатель продюсерской компании Нэйт Хугтеллинг.
Фильм расскажет пятидесятилетнюю историю ЛГБТ после знаменитых Стоунволлских бунтов, когда представители сексуальных меньшинств впервые оказали сопротивление узаконенной государством системе преследования геев.
«Мы почтены тем, что именно нам выпала честь показать настолько важный документальный фильм людям со всего мира», — рассказала представитель YouTube Сюзанна Дэниэлс, — «В фильме будут использованы сильные диалоги с вдохновляющими людьми, которые лично пережили изменения в истории притеснения меньшинств за последние 50 лет».
Fancy Journal: последние новости
Вышел трейлер нового мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли Розамунд Пайк снимется в новом триллере у продюсера «Позы» «Богемскую рапсодию» покажут на «Уэмбли Арене» в Лондоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьют и поют: как показывают Россию на западе8
Главный спойлер финала «Игры престолов»1
Молодые российские актрисы, которых надо знать5
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Что стало с ведущим «Моей семьи»18
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение