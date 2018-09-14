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57-летняя Джулианна Мур выглядит на 30 в черном мини-платье Saint Laurent
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57-летняя Джулианна Мур выглядит на 30 в черном мини-платье Saint Laurent 

Harper’s Bazaar 35 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Накануне вечером в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Бельканто», в котором главную роль сыграла Джулианна Мур. Актриса поразила фотографов и журналистов, когда вышла к пресс-волу: выбрав черное короткое платье Saint Laurent, она продемонстрировала стройные ноги и в целом выглядела превосходно. 57-летняя Мур не стесняятся своего возраста, а наоборот, предпочитает показывать себя такой, какая есть. Тем более что волноваться актрисе не о чем: так, в своем Instagram-аккаунте она выкладывает фото без макияжа, где выглядит свежо и непринужденно, а также кадры из 90-х, которые доказывают, что Мур с тех пор почти не изменилась.
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