57-летняя Джулианна Мур выглядит на 30 в черном мини-платье Saint Laurent 

Harper’s Bazaar: последние новости

Леди Гага в Armani Privé и Брэдли Купер представили свой фильм в Торонто

Пенелопа Крус в Chanel, Джулия Робертс в Dsquared2 и Сальма Хайек в Alexander McQueen на кинофестивале в Торонто