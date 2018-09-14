Русская актриса в Голливуде! Натали Юра о съемках с Дольфом Лундгреном и Брюсом Уиллисом

Несколько лет назад обычная девушка из Владивостока вытянула счастливый билет. Она поступила сразу в два колледжа в Америке и начала учиться там азам бизнеса и актерского искусства. И теперь удачно это совмещает. Уже под псевдонимом Натали Юра она снимается в голливудских фильмах (скоро выходят «Осечка» и «Расправа», где ее партнерами по площадке стали Дольф Лундгрен Брюс Уиллис ) и успешно занимается бизнесом — открыла студию пилатеса и планирует расширяться. Как ей все удается?

https://www.youtube.com/watch?v=vU1IADfv2s8

Ваши мама и папа помогали в выборе профессии?

У меня самая обычная семья: папа строитель, а мама журналист. Но они все же связаны с миром кино — мама работала на телевидении, и однажды даже взяла меня на международный кинофестиваль в Пусан (Южная Корея). Это было так круто: весь город в экранах, все смотрят фильмы. А папа просто большой любитель кино, мы с ним в детстве смотрели даже «взрослые» картины — «Бал вампиров» Поланского и фильм Тарковского « Андрей Рублев ».

Получается, в кино вы влюбились с самого детства?

Ой, да! Вообще, я для себя всегда была актрисой и певицей. Только пела не на сцене, а на трюмо с лаком для волос вместо микрофона. Помню, однажды была даже жертва во имя искусства — я так активно танцевала, что упала с трюмо и сломала руку. (Смеется.) Года четыре мне тогда было. Логично, что я выбрала актерское образование. Но я решила, что нужно выбрать и что-то более приземленное. После школы поступила в два колледжа в Америке и училась в них параллельно. Между ними было четыре часа езды, так что получалось, что со вторника по пятницу я училась в Олбани (это столица штата Нью-Йорк) в бизнес-школе, а с вечера пятницы и по понедельник — в Институте театра и кино Ли Страсберга . Иногда было всего два часа на поспать.

Instagram: @nataliyura

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Каким был ваш первый кастинг?

Я очень хорошо его помню. Меня отправил на пробы мой учитель по актерскому мастерству Гари Свонсон из Института театра и кино Ли Страсберга — я с ним, к слову, и по сей день занимаюсь. Там была большая очередь, я стояла за мужчиной лет 50. Он держал в руках текст, все время его повторял и трясся от страха. Именно в тот момент я осознала, насколько это зависимая профессия, и поняла, что я так не хочу. Меня по итогам этого кастинга утвердили — я снялась в фильме Witch Hunter c Рэнди Кутюр

Вы уже снялись в нескольких голливудских картинах — The Row, Witch hunter, «Осечке» с Дольфом Лундгреном и «Расправе» с Брюсом Уиллисом. Не страшно было работать с ними?

Я всегда очень нервничаю перед съемками, но, когда начинается процесс, на съемочной площадке все меняется — ты уже в другой реальности. И передо мной стоит не Дольф Лундгрен, а персонаж фильма «Осечка», с которым меня связывают история и эмоции. От съемок с Брюсом Уиллисом я кайфовала, он очень крутой и сильный актер. Я просто ловила каждое его движение и жест, чтобы хоть чему-то от него научиться. Вообще, в «Расправе» у меня большая роль. Это, наверное, мой первый серьезный проект. Были такие съемки, которые я себе и представляла в детстве: 200 человек на площадке, каждый занят своим делом. Но ничего лишнего рассказывать не буду, а то вам будет неинтересно смотреть фильм. (Смеется.) А еще я снялась в проекте для Netflix , это комедия с Ванессой Хадженс , она выйдет в конце года. Кстати, во время съемок я постоянно слушаю музыку в своем трейлере — она помогает мне погрузиться в нужное состояние. Самая моя любимая песня — это Lose Yourself Эминема . Под нее я могу, мне кажется, горы свернуть.

https://www.youtube.com/watch?v=GnZyIbN1CZQ

Чем вы занимаетесь в свободное от съемок время?

Я занимаюсь бизнесом. Например, открыла студию пилатеса полгода назад. Уже надо расширяться, представляете? У нас аншлаг! А открыла ее, не поверите, для себя — из-за работы не успевала попадать на занятия в другие студии, а я хотела гарантированно держать себя в форме. А потом и желающих оказалось много.

Instagram: @nataliyura

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Получается, большую часть времени вы проводите в Лос-Анджелесе?

Да, студия, где я снимаюсь, находится в Лос-Анджелесе, но я живу на три города — Лос-Анджелес, Нью-Йорк и мой родной Владивосток.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/russkaya-aktrisa-v-gollivude-natali-yura-o-semkah-s-dolfom-lundgrenom-i-bryusom-uillisom/