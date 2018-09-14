Валерия Гай Германика сняла короткометражку для IKEA

Валерия Гай Германика — персона на редкость эпатажная. В её репертуаре — картины с упадническими настроениями, такие как «Все умрут, а я останусь», «Да и Да», а также скандальный сериал «Школа», транслирующийся на протяжении полугода ни много ни мало на Первом канале.

На этот раз режиссёр удивила публику «Прометеем» — короткометражным фильмом для ИКЕА

По сюжету молодожёнам, помимо основого заказа, доставляют некоторое количество настольных ламп. Пара решает раздать светильники друзьям и знакомым, параллельно приглашая их на новоселье.

Несмотря на характерный лейтмотив одиночества и никчёмности, ролик заканчивается счастливо.