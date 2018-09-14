Оксана Акиньшина в первом тизере российского хоррора «Рассвет»

Сюжет затронет тему осознанных сновидений и сонного паралича. У главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара…

Премьера картины назначена на начало 2019 года.