Оксана Акиньшина в первом тизере российского хоррора «Рассвет» 

Сюжет затронет тему осознанных сновидений и сонного паралича. У главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара…
Над сценарием «Рассвета» работал Евгений Колядинцев. Постановкой занимался известный клипмейкер Павел Сидоров, для которого эта работа стала дебютом в полнометражном кино. В главных ролях задействованы Оксана Акиньшина, Александр Молочников, Анна Слю, Олег Васильков и другие.
Премьера картины назначена на начало 2019 года.