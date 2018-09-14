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В кинотеатре на Маршала Рыбалко покажут документальный фильм «Похищенные сокровища Европы»
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В кинотеатре на Маршала Рыбалко покажут документальный фильм «Похищенные сокровища Европы» 

Управа района Щукино 38 минут назад
Фото: Управа района Щукино
Зрителей ждут 20 сентября в 21.00.
— Документальный фильм рассказывает об украденных нацистами шедеврах Пикассо, Моне, Матисса и многих других великих художников. Это захватывающее путешествие по Франции, Голландии и Германии, где путеводителем выступают Паоло Соррентино и Тони Сервилло. Зрители увидят множество редких архивных материалов и узнают интересные исторические факты, — рассказали в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Возрастное ограничение: 16+. Вход платный. Адрес: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. Справки по телефону: 8 (499) 194-24-30. (мо)
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