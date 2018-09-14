Звезду фильма «Бриллианты для диктатуры пролетариата» убил рак

Мир театра и кино снова несет потери. На 64-м году жизни скончался прославленный артист и постановщик Роман Баскин . Причиной смерти называется онкологическое заболевание, с которым актер боролся на протяжение долгих лет.

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Трагедии в судьбе Николая Чиндяйкина : неизлечимая болезнь и смерть любимой женыСегодня гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал известный актер Николай Чиндяйкин. Баскин служил в Русском театре, где выступил режиссером таких постановок, как «Счастливые будни» и «Костюмер». Хотя мужчине приходилось проходить сеансы химеотерапии, он не оставлял любимую работу.

Широкому зрителю Роман Баскин запомнился по ярким работам в таких картинах, как «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Лето», «Идиот» и другим. В его портфолио имеется престижная награда — орден Белой звезды IV степени, которую вручила ему президент Эстонии, отмечает сайт РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что рак унес еще одну звезду сцены — американскую певицу и актрису Марин Маззи. Звезда Бродвея ушла из жизни в 57 лет. Причиной смерти стала карцинома яичника.