Звезду фильма «Бриллианты для диктатуры пролетариата» убил рак 

Мир театра и кино снова несет потери. На 64-м году жизни скончался прославленный артист и постановщик Роман Баскин. Причиной смерти называется онкологическое заболевание, с которым актер боролся на протяжение долгих лет.
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Трагедии в судьбе Николая Чиндяйкина: неизлечимая болезнь и смерть любимой женыСегодня гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал известный актер Николай Чиндяйкин. Баскин служил в Русском театре, где выступил режиссером таких постановок, как «Счастливые будни» и «Костюмер». Хотя мужчине приходилось проходить сеансы химеотерапии, он не оставлял любимую работу.
Широкому зрителю Роман Баскин запомнился по ярким работам в таких картинах, как «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Лето», «Идиот» и другим. В его портфолио имеется престижная награда — орден Белой звезды IV степени, которую вручила ему президент Эстонии, отмечает сайт РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что рак унес еще одну звезду сцены — американскую певицу и актрису Марин Маззи. Звезда Бродвея ушла из жизни в 57 лет. Причиной смерти стала карцинома яичника.