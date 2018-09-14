Ещё
Уик-энд в кино: 5 причин посмотреть нового «Хищника»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Уик-энд в кино: 5 причин посмотреть нового «Хищника» 

Журнал ОК! 32 минуты назад
Во-первых, это не ремейк и не перезагрузка культовой франшизы, а именно сиквел sci-fi экшена с Арнольдом Шварценеггером. Он выходит в мировой прокат спустя 30 лет после первого фильма!
Во-вторых, в режиссёрском кресле проекта Шейн Блэк, создатель третьего «Железного человека» и сценарист культовой франшизы «Смертельное оружие». Любопытно, что в самом первом «Хищнике» он сыграл эпизодическую роль, и вот сейчас он отвечает за режиссуру продолжения.
В-третьих, женский каст, который представлен звездой «Людей Икс» Оливией Манн и звездой «Рассказа служанки» Ивон Страховски.
В-четвертых, главную роль доверили сыграть Бойду Холбруку из «Логана». Правда, изначально Шейн Блэйк видел в этой роли обладателя «Оскара» Бенисио дель Торо, но из-за совпадения графиков съёмок проектов, в которых он был задействован, актёр был вынужден покинуть проект. Сына главного героя сыграл юный Джейкоб Тремблей из драмы «Комната», завоевавшей практически все кинонаграды в 2016 году.
И в-пятых, конечно зрелищность нового проекта. Кстати, его мировая премьера состоялась на прошлой неделе в рамках кинофестиваля в Торонто, ради чего пришлось перекрыть почти целый квартал. Судя по реакции первых зрителей, у «Хищника» есть шансы понравиться как поклонникам оригинального фильма, так и совсем юным зрителям, в силу возраста не успевшим проникнуться оригинальной историей.
Для тех, кому не очень близок жанр sci-fi хоррор-экшенов, в этот уик-энд выходит проект про людей, а не пришельцев. Триллер-драма «Багровая мята» — это новый фильм с участием экс-супруги Бена Аффлека и обладательницы «Золотого глобуса» Дженнифер Гарднер. Несмотря на то, что актриса достаточно активно снимается, в ее карьере не так много фильмов, где она играет главную женскую роль. По сути, она возвращается в образе повзрослевшей Сидни Бристоу из сериала «Шпионка». Если учесть, что режиссёром проекта выступил Пьер Морель, снявший «13-у район» и «Заложницу», очевидно, что нам предстоит увидеть отлично сделанный экшн.
ЖЕЛАЮ ВАМ ОТЛИЧНОГО УИК-ЭНДА В КИНО!
Журнал ОК!: последние новости
Оксана Акиньшина в первом тизере российского хоррора «Рассвет» 75-й Венецианский фестиваль завершил свою работу: итоги Международный кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с ведущим «Моей семьи»19
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х8
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение