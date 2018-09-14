Уик-энд в кино: 5 причин посмотреть нового «Хищника»

Во-первых, это не ремейк и не перезагрузка культовой франшизы, а именно сиквел sci-fi экшена с Арнольдом Шварценеггером . Он выходит в мировой прокат спустя 30 лет после первого фильма!

Во-вторых, в режиссёрском кресле проекта Шейн Блэк , создатель третьего «Железного человека» и сценарист культовой франшизы «Смертельное оружие». Любопытно, что в самом первом «Хищнике» он сыграл эпизодическую роль, и вот сейчас он отвечает за режиссуру продолжения.

В-третьих, женский каст, который представлен звездой «Людей Икс» Оливией Манн и звездой «Рассказа служанки» Ивон Страховски.

В-четвертых, главную роль доверили сыграть Бойду Холбруку из «Логана». Правда, изначально Шейн Блэйк видел в этой роли обладателя «Оскара» Бенисио дель Торо , но из-за совпадения графиков съёмок проектов, в которых он был задействован, актёр был вынужден покинуть проект. Сына главного героя сыграл юный Джейкоб Тремблей из драмы «Комната», завоевавшей практически все кинонаграды в 2016 году.

И в-пятых, конечно зрелищность нового проекта. Кстати, его мировая премьера состоялась на прошлой неделе в рамках кинофестиваля в Торонто, ради чего пришлось перекрыть почти целый квартал. Судя по реакции первых зрителей, у «Хищника» есть шансы понравиться как поклонникам оригинального фильма, так и совсем юным зрителям, в силу возраста не успевшим проникнуться оригинальной историей.

Для тех, кому не очень близок жанр sci-fi хоррор-экшенов, в этот уик-энд выходит проект про людей, а не пришельцев. Триллер-драма «Багровая мята» — это новый фильм с участием экс-супруги Бена Аффлека и обладательницы «Золотого глобуса» Дженнифер Гарднер. Несмотря на то, что актриса достаточно активно снимается, в ее карьере не так много фильмов, где она играет главную женскую роль. По сути, она возвращается в образе повзрослевшей Сидни Бристоу из сериала «Шпионка». Если учесть, что режиссёром проекта выступил Пьер Морель , снявший «13-у район» и «Заложницу», очевидно, что нам предстоит увидеть отлично сделанный экшн.

ЖЕЛАЮ ВАМ ОТЛИЧНОГО УИК-ЭНДА В КИНО!