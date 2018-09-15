В Сеуле стартовала Неделя российского кино

В столице Южной Кореи стартовала Неделя российского кино. Организаторами мероприятия являются Министерство культуры Российской Федерации и «ДжемСтудия». Всего в рамках мероприятия будут показаны восемь кинолент. Открыл показ фильм «Испытание», а завершит программу лента " Анна Каренина . История Вронского". Также будут продемонстрированы фильмы «Пусть будет Лиза», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Гурвинек», «Жили-были», «Мертвые ласточки» и «Белка и Стрелка: Лунные приключения».

Как отметили в Ассоциации русскоязычных в Корее, которая является одним из партнеров этого мероприятия, Неделя российского кино в Сеуле является шагом вперед в деле укрепления дружбы и сотрудничества между народами РФ и Республики Корея.

Одной из особенностей мероприятия является то, что в программе показов присутствует детская программа, представленная двумя фильмами — «Белка и Стрелка: Лунные приключения» и «Гурвинек».

Неделя российского кино в Сеуле завершится 18 сентября.