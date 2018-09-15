Ещё
В Сеуле стартовала Неделя российского кино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет

В Сеуле стартовала Неделя российского кино 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
В столице Южной Кореи стартовала Неделя российского кино. Организаторами мероприятия являются Министерство культуры Российской Федерации и «ДжемСтудия». Всего в рамках мероприятия будут показаны восемь кинолент. Открыл показ фильм «Испытание», а завершит программу лента "Анна Каренина. История Вронского". Также будут продемонстрированы фильмы «Пусть будет Лиза», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Гурвинек», «Жили-были», «Мертвые ласточки» и «Белка и Стрелка: Лунные приключения».
Как отметили в Ассоциации русскоязычных в Корее, которая является одним из партнеров этого мероприятия, Неделя российского кино в Сеуле является шагом вперед в деле укрепления дружбы и сотрудничества между народами РФ и Республики Корея.
Одной из особенностей мероприятия является то, что в программе показов присутствует детская программа, представленная двумя фильмами — «Белка и Стрелка: Лунные приключения» и «Гурвинек».
Неделя российского кино в Сеуле завершится 18 сентября.
Российская Газета: последние новости
Гузель Яхина: Мне бы очень хотелось написать роман о гастарбайтерах Умер легендарный исполнитель роли Шерлока Холмса Никита Михалков госпитализирован с воспалением легких
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с ведущим «Моей семьи»21
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х10
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню6
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение